به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، گروه بین‌المللی بحران با انتشار گزارشی اعلام کرد که واشنگتن باید نماینده ای را برای مذاکرات مستقیم با طالبان تعیین کند. این سازمان همچنین گفت که نماینده آمریکا می‌تواند با دفتر سیاسی طالبان در قطر یا هر کشور دیگری در مورد پایان جنگ در افغانستان مذاکره کند.

در گزارش گروه بحران آمده است: ایالات متحده باید به صورت واضح خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی از افغانستان را در مذاکرات بگنجاند و مشخص کند که توافق در مورد زمان خروج نیروهای آمریکایی، بخشی از مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان است.

گروه بین المللی بحران با استناد به گزارش‌های رسانه ای، بیانات مقامات و تماس‌های این سازمان با مقام‌های آمریکایی اعلام کرد که واشنگتن اکنون مایل به آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان است.

اگر چه مقامات آمریکایی تاکنون مذاکرات مستقیم با طالبان را تایید نکرده اند اما «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در کابل گفت که واشنگتن حاضر است تا گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان را تسهیل کند و در آن شرکت داشته باشد.

لازم به ذکر است که دولت افغانستان فراخوان مذاکرات بدون قید و شرط به طالبان را داده است، اما طالبان همواره تاکید کرده است که خواستار مذاکرات مستقیم با آمریکا است.

گزارش گروه بین المللی بحران تاکید کرده است که مذاکرات صلح طالبان – ایالات متحده، کلید همه مشکلات نیست اما می تواند درهای گفتگو بین طالبان و دولت کابل را بگشاید و در نهایت به استقرار صلح در افغانستان بینجامد.

این گروه بین المللی همچنین طالبان را به انجام مذاکرات با دولت افغانستان ترغیب کرده است.