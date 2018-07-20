به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه گفت: دهه کرامت دهه بزرگی است که امروز میلاد شاهچراغ و چهارشنبه هفته آینده میلاد امام رضا (ع) است.

وی در خصوص جایگاه امامزاده شاهچراغ گفت: شیراز سومین حرم اهل بیت است، بیش از هزار و ۴۰۰ امامزاده در این استان آرام گرفته اند که نشان دهنده استقبال خوب مردم این استان از امامزادگان است.

امام جمعه موقت تهران اظهارداشت: امام کاظم (ع) حضرت شاهچراغ را خیلی دوست داشت و بعد از امام کاظم (ع) عده ای آمدند تا با ایشان به عنوان امام بعدی بیعت کنند اما ایشان اعلام کردند امام من هم امام علی بن موسی الرضا (ع) است.

خاتمی تصریح کرد: حضرت شاهچراغ خط خوبی داشت، هزار قرآن نوشت و هر قرآن را می فروخت و با پولش یک برده آزاد می کرد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: جناب علی بن حمزه فرزند حضرت حمزه که در شهرری مدفون است نیز در شیراز به شهادت رسیدند.

وی تاکید کرد: این امامزادگان ذخایر و ثروت های معنوی و مبلغان خاموش هستند. آن زمان که زنده بودند، مبلغان گویا بودند و بعد از شهادتشان، مرقدشان محل نور و معرفت است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار داشت: در هفته گذشته مقام معظم رهبری دو دیدار داشتند که در هر دو دیدار مطالب بسیار مهمی فرمودند؛ دیدار اول با رئیس‌جمهور و هیأت دولت بود و دیدار دوم نیز با کارگزاران حج برگزار شد.

وی ادامه داد: در این دیدارها مقام معظم رهبری مشخصاً راهکارها برای برون‌رفت از مشکلات کنونی را بیان کردند و نقشه راه اقتصاد باثبات، تقویت بخش خصوصی، ضرورت برخورد قاطع با متخلفان، اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی، جدی گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقدام پیش از علاج، حرف زدن رودررو با مردم و تحرک بیشتر و احساس مسئولیت مضاعف کارگزاران، هماهنگی همه دستگاه‌ها با تیم اقتصادی دولت، انتقال تصویر درستی از اقدامات و فعالیت‌ها توسط صدا و سیما، نشان دادن اقتدار نظام در مقابل بیگانگان بخصوص آمریکا و جدی گرفتن کارها با استفاده از امکانات و توانمندی‌های داخلی را مد نظر قرار دادند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در خصوص مبارزه با فساد ۷ نکته را تشریح کرد: اول آنکه فساد خوره‌ی هر نظام است؛ بین نظام حق و باطل هم فرقی ندارد، حتی اگر در نظام باطل هم خوره‌ی فساد پیدا شود، آن نظام را متلاشی می‌کند. یادم هست در اردیبهشت سال ۵۷ در مدرسه عالی شهید مطهری، آیت‌الله بهشتی تأکید کرد «بزرگترین عامل سقوط رژیم شاه، فساد اداری است»؛ باید مراقب بود این خوره به جان انقلاب نیفتد.

خاتمی افزود: دوم آنکه فساد کار غیرقانونی است و بدترین شکل فساد، دور زدن قانون است. اینکه افراد کار غلط انجام دهند و توجیه و پوشش قانونی برای آن درست کنند؛ مانند کاری که بنی‌اسرائیل کرد. قرار بود شنبه‌ها ماهی نگیرند؛ کلک زدند. شنبه شب راه رفتن ماهی‌هایی که به گودال‌هایی وارد شده بودند، می‌بستند و روز یکشنبه راحت ماهی‌ها را می‌گرفتند و به خیال خودشان خلاف نکرده بودند.

وی تصریح کرد: این افراد گناه کرده و اقدام خود را توجیه می‌کردند؛ این کار به معنای فساد است.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: سوم آنکه باید هر نوع فسادی مبارزه شود، بخصوص دست انداختن به بیت‌المال که بدترین نوع فساد است و باید جدی‌ترین برخورد با این افراد صورت گیرد.

خاتمی گفت: نهج‌البلاغه ۷۹ نامه دارد، ۶ نامه در رابطه با مجازات غارتگران بیت‌المال است. در این ۶ نامه حضرت علی (ع) قاطع‌ترین برخورد را با غارتگران بیت‌المال دارد.

وی اظهار داشت: چهارم آنکه برای برخورد با مفسدان، ملاک فقط قانون است؛ مفسد هر که هست، در هر جایگاهی که حضور دارد و هر نسبتی که با مقامات دارد، مهم نیست؛ باید با این افراد قاطعانه برخورد شود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تأکید کرد: خط‌ قرمز جعلی بعضی‌ها مورد قبول نیست؛ فقط و فقط قانون است که محور است.

خاتمی افزود: پنجم آنکه برای مبارزه با فساد، نظارت یک ضرورت است؛ هم نظارت علنی که اعلام شود بازرس سرکشی می‌کند و هم نظارت مخفی که حضرت علی (ع) این نظارت‌ها را نیز اعمال می‌کرد. در نامه ۳۳ حضرت علی (ع) تأکید می‌کند که بازرس مخفی از کشور مغرب گزارشی داده است.

وی خاطرنشان کرد: ششم آنکه باید گزارش شفاف و صریح به مردم ارائه کرد، مردم صاحب این انقلاب و نظام هستند. حضرت علی (ع) نیز می‌فرماید «اگر دیدید که رعیت سؤال دارد، آشکارا به آنها گزارش بدهید». مقام معظم رهبری نیز تأکید داشتند که صدا و سیما این گزارش‌ها را پخش کند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: هفتم آنکه نباید در این عرصه مبالغه کرد و حق خدمتگزاران پاک را ضایع کرد. بدنه‌ی اداره‌ی نظام، بدنه‌ی قضایی و قانونگذاری نظام دارای انبوه کارگزاران پاک است که دارای رفتار صالح هستند؛ نبایدطوری برخورد کرد که انگار فساد همه جای کشور را گرفته است، این خلاف واقع و سیاه‌نمایی است. باید با فساد بی‌مهابا و بی‌ملاحظه و به صورت قاطعانه برخورد کرد.

خاتمی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در مورد تلاش‌های دیپلماتیک گفت: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که به جز موارد معدودی همچون آمریکا، روابط ایران با شرق و غرب هر چه بیشتر تقویت شود و فعالیت هدفمند دیپلماسی ادامه پیدا کند.

وی اظهار داشت: اصل ۱۵۲ قانون اساسی اعلام می‌کند که دیپلماسی خارجی ما ۶ پایه دارد؛ اولین پایه‌اش نفی هرگونه سلطه و سلطه‌پذیری است. بر اساس این اصل، جمهوری اسلامی با همه دنیا به جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی رابطه دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: رژیم صهیونیستی، رژیمی جعلی و غاصب است. با آمریکا نیز تا زمانی که آدم نشده است، رابطه نخواهیم داشت، چرا که تا الان آدم نشده است.

خاتمی گفت: شعار «نه غربی، نه شرقی» به این معناست که شرق و غرب حق سلطه بر ایران را ندارند؛ بنابراین ارتباط با کشورهای دنیا، متن قانون اساسی است. بر همین اساس است که مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور پِیک ویژه به روسیه می‌فرستند.

وی تأکید کرد: مراودات اقتصادی ایران با چین و هند، رفتاری بر اساس قانون اساسی است. اگر آمریکا و اروپا بدانند که ما در بن‌بست هستیم، فشار خود را بر ایران افزایش می‌دهند. سیاست عزت، حکمت و مصلحت می‌گوید ما با همه دنیا بر این اساس که به هیچ‌کس زور نمی‌گوییم و اجازه نمی‌دهیم کسی نیز به ما زور بگوید، رابطه برقرار می‌کنیم؛ این سیاست، سیاست حق و سیاست نظام جمهوری اسلامی است.