به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن ربانی در نشست با تشکل‌های کشاورزی و صیادی قشم، با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی در مسیر توسعه اقتصادی گفت: صیادان، فعالان بومی و جوامع ساحل‌نشین باید در کانون برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرند و از منافع حاصل از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.

وی طولانی بودن فرآیندهای اداری و صدور مجوزها را از موانع توسعه اقتصادی قشم برشمرد و افزود: سرمایه‌گذاران توانمند نباید درگیر بروکراسی اداری شوند؛ چراکه این موضوع می‌تواند فرصت‌های تولید و اشتغال را از بین ببرد.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین آینده‌نگری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را ضروری دانست و اظهار کرد: مطالعات و فعالیت‌های پژوهشی باید علاوه بر بررسی شرایط موجود، افق‌های میان‌مدت و بلندمدت توسعه مناطق ساحلی را نیز ترسیم کنند تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند بر اساس اهداف مشخص، میزان پیشرفت خود را ارزیابی کنند.

حجت‌الاسلام ربانی در ادامه بر ضرورت مشارکت فعال صیادان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بومی در برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی منطقه باید با آگاهی از اولویت‌ها و برنامه‌های اقتصادی، در فرآیند اجرا مشارکت داشته باشند و مطالبات خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.