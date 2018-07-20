به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که کارت بازی بازیکنان تیم سپیدرود ِبا مالکیت «محمد نوین» از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران برای حضور در فصل جدید لیگ برتر صادر و از سوی رسانه ها منتشر شد.

انتشار تصاویر کارت بازیکنان و کادرفنی تیم سپیدرود سبب شد بازیکنانی که با «جواد تن زاده» قرارداد داخلی امضا کرده بودند با اطلاع از این موضوع در تمرین عصر روز گذشته تیم حاضر نشده و بازیکنان غیر بومی این تیم نیز با تسویه حساب هتل محل اقامت خود شهر رشت را ترک کردند.

سپیدرودِ تن زاده که در این روزها تنها با هشت بازیکنان تمرین می کرد صبح دیروز نیز برای ثبت قرارداد در هیئت فوتبال استان گیلان حضور یافت که موفق به ثبت قرارداد بازیکنان و کادر فنی نشد.

براساس شواهد بعید به نظر می رسد که این بازیکنان بار دیگر به سپیدرودِ تحت مالکیت تن زاده بازگردند. همچنین براساس شنیده ها «علی نظرمحمدی» سرمربی این تیم نیز گوشی همراه خود را از دسترس خارج کرده و کسی به وی دسترسی ندارد. نظرمحمدی نیز به شدت از رفتارها و وعده های تن زاده گله مند است.

تعیین تکلیف مالکیت نوین و تن زاده بر باشگاه سپیدرود چند وقتی است که در دادگاه شهر رشت در حال بررسی است و تاکنون نیز رأی قطعی و نهایی آن اعلام نشده البته براساس شنیده ها به احتمال فراوان رأی نهایی فردا (شنبه) اعلام می شود.