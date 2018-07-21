فابینیو: سعی میکنم امباپه را به لیورپول بیاورم

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک برزیلی فابینیو که با مبلغ ۴۵ میلیون یورو از لیگ یک به لیورپول آمده به دیگر خرید های این تیم مثل ژردان شکیری و آلیسون اضافه می شود. فابینیو عنوان کرده که می خواهد امباپه را هم به «مرسی ساید» ببرد. وی در این باره گفت: امباپه گفته که می خواهد در پاری سن ژرمن بماند، اما من سعی می کنم به آرامی او را متقاعد کنم تا به لیورپول بیاید.

همچنین هم تیمی امباپه یعنی نیمار عنوان کرده که می خواهد در پاری سن ژرمن بماند و به رئال مادرید نمی رود. فابینیو گفته او و امباپه هنوز در ارتباط هستند و او انتقالش به لیورپول را تبریک گفته است.