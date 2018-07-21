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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۸:۴۳

بعد از قهرمانی فرانسه؛

فابینیو: سعی میکنم امباپه را به لیورپول بیاورم

فابینیو: سعی میکنم امباپه را به لیورپول بیاورم

بازیکن برزیلی فاش کرده که سعی دارد قهرمان جهان را از پاری‌سن ژرمن به لیورپول بیاورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک برزیلی فابینیو که با مبلغ ۴۵ میلیون یورو از لیگ یک به لیورپول آمده به دیگر خرید های این تیم مثل ژردان شکیری و آلیسون اضافه می شود. فابینیو عنوان کرده که می خواهد امباپه را هم به «مرسی ساید» ببرد. وی در این باره گفت: امباپه گفته که می خواهد در پاری سن ژرمن بماند، اما من سعی می کنم به آرامی او را متقاعد کنم تا به لیورپول بیاید.

همچنین هم تیمی امباپه یعنی نیمار عنوان کرده که می خواهد در پاری سن ژرمن بماند و به رئال مادرید نمی رود. فابینیو گفته او و امباپه هنوز در ارتباط هستند و او انتقالش به لیورپول را تبریک گفته است.

کد مطلب 4352168

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