رونمایی از سه اپلیکیشن در سالروز عملیات مرصاد

افشین آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان فضای مجازی سراج به مناسبت سالروز عملیات مرصاد، سه اپلیکیشن با مضمون این عملیات غرورآفرین تولید کرده است.

وی با بیان اینکه عنوان یکی از این اپلیکیشن‌ها «مرصاد عشق» است، افزود: «مردودین تاریخ» نیز یکی دیگر از این اپلیکیشن ها است.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اعضای این سازمان درصدد هستند تا سالروز عملیات مرصاد، نرم افزار «کمینگاه» را آماده کنند.

آزادی افزود: هر دو نرم افزار مرصاد عشق و مردودین تاریخ که هنوز رونمایی نشده اما در سبد خرید بازار وجود دارد.

وی گفت: مرصاد عشق یک اپلیکیشن است که به صورت مفصل به عملیات مرصاد در قالب تصاویر و بیان ماجرای عملیات و توضیحات کامل پرداخته است.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه افزود: در مردودین تاریخ به جنایات سازمان منافقین و ترورهای داخل کشور و عملیاتهای انجام شده با ارتش عراق در قالب تصاویر، اسناد و مستنداتی پرداخته شده است.

آزادی با بیان اینکه در کمین گاه جنایات سازمان منافقین با توجه عملیات مرصاد با عینک این عملیات در حال تدوین است، گفت: قرار است این اپلیکیشن ها در مراسماتی که زیر نظر همین شورا است رونمایی شود.