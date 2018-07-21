به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی درباره شرایط تیم سپاهان و اردوی ترکیه این تیم گفت: از مجموعه فولاد مبارکه تشکر می کنم. از روزی که تیم را تحویل گرفته ایم همه نوع همکاری را با ما داشته اند. به مسعود تابش مدیرعامل باشگاه هم نامه زده ایم که این تیم دو بازیساز می خواهد.شما نمی توانید یک ماشین داشته باشید که لاستیک نداشته باشد. باید همه چیز تیم جور باشد. هم خوب یارگیری کردیم و هم خوب تمرینات را شروع کردیم. بازیکنان قبل هم با انگیزه کار می کنند. هواداران بسیار خوبی هم داریم. حدود سه هفته است که از باشگاه خواهش کرده ایم بازیساز بگیرد. حدود ۸۰ فیلم از بازیکنان مختلف دیدیم که ۴ نفر را انتخاب کردیم و در نهایت به دو نفر رسیدیم. نام این دو نفر را در اختیار باشگاه قرار داده ایم که حتما اینها را بگیرند.

سرمربی سپاهان با بیان اینکه یکی از این نفرات برزیلی است، ادامه داد: شما بهتر از من می دانید تیمی که دو، سه سال گذشته شرایط خوبی نداشته است و در رده ۱۴ جدول بوده است و احتمال سقوط هم داشته است، برای مدعی شدن باید تکمیل بشود. منِ قلعه نویی باید دو کار کنم. باید در نقل و انتقالات ۱۲ امتیاز بگیرم؛ یعنی یارگیری خوب داشته باشم و تمرین را خوب شروع کنم و انتهای لیگ را ببینیم.

قلعه نویی تاکید کرد: سپاهان شرایط بسیار خوبی دارد ولی برای تکمیل شدن و بودن در کورس قهرمانی، نیاز به دو بازیساز دارم. قرار است این هفته جلسه ای بگذارند و بگویند علتش چیست که تا الان جذب این دو بازیکن فراهم نشده است. متاسفانه حافظه ها ضعیف شده است. کاری به امسال و سال گذشته ندارم. از سالهای قبل مثال می زنم. آقایان می آمدند حرف می زدند و بعد حرفشان را ۱۸۰ درجه عوض می کردند. دو سال است کارهایم را کتبی انجام می دهم.

وی درباره اینکه چرا محسن مسلمان به سپاهان نیامد و اینکه آیا این بازیکن در برنامه اش نبود؟ گفت: هر مربی و هر تیمی دوست دارد که محسن مسلمان را داشته باشد. از محسن تشکر می کنم. آن موقع ایران نبودم. جلسه ای که با مدیران ما داشت خوب صحبت کردم ولی قسمت نبود! حالا که ایشان نشده، حدود یک ماه است کتبی نامه زدیم دو بازیساز بگیریم. حداقل یکی را بگیریم و دیگری را در طول فصل جذب کنیم. بختیار رحمانی را گرفتیم که از نیم فصل اضافه می شود ولی برای الان یک بازیکن می خواهیم و اسامی را هم داده ایم. بنده درباره بازیکن و همکارانم مربی پکیجی نیستم و مربی ای نیستم که با بازیکن بنشینم. هنوز نمی دانم آقای قنبری یا ستار همدانی یا میگوئل چقدر گرفته اند. می گویند نظر آقای سبحانی مهم است و امیدوارم ایشان مدیریت کنند تا سپاهان به هارمونی برسد.

سرمربی سپاهان درباره وضعیت رسول نویدکیا گفت: بنده ۱۲ عمل برای استقلال انجام داده ام و برای خودمان دکتر شده ایم! الان وضعیت جراحی ها متفاوت است ولی رسول نویدکیا فکر می کنم از هفته ششم، هفتم و یا دهم بر گردد.

قلعه نویی در پاسخ به این سئوال که کاپیتان سپاهان در این فصل چه کسی است؟ تصریح کرد: این مسائل در فوتبال حرفه ای بحث نمی شود. برزیل را دیدید که انتخاب کاپیتانش با نظر سرمربی بود. اینجا و در ایران برای انتخاب کاپیتان بحث سابقه است. شما می دانید در سپاهان سابقه پاپی و جلال علیمحمدی بیشتر بود ولی علیمحمدی یک کار پهلوانی کرد. در کردان کرج بازی تدارکاتی داشتیم که خود علیمحمدی بازوبند را به کیانی داد. این یک کار پهلوانی است که کمتر در فوتبال ما دیده می شود. در فوتبال مدرن دیگر این مسائل نیست ولی چون یکسری سنت ها و اخلاق مداری ها را داریم، باید از علیمحمدی تشکر کنم. همینطور باید از سرلک تشکر کنم که پیراهن شماره ۶ را به کیانی داد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت تیم ملی و تمدید قرارداد کارلوس کی روش تاکید کرد: اگر هر حرفی بزنیم آقایان جبهه می گیرند و می گویند قلعه نویی منتقد است. باتوجه به زمان کمی که داریم، بر اساس یک چارچوب کی روش بماند بهتر است ولی باید همه چیز ( این صحبتهایش نیمه تمام می ماند) ولی یکسری تیم تبلیغاتی هستند که آنها تصمیم گیرنده‌اند نه وزیر و نه رئیس فدراسیون. هرچیزی که آنها بخواهند می شود. تیم ملی در بسیاری از بخش های جام جهانی تیم پنجم آسیا بود ولی آقایان در رسانه ملی کاری کردند که ما تیم ملی را با فرانسه اشتباه گرفتیم! همانطور که گفتم رئیس فدراسیون یا وزیر تاثیرگذار نیستند. تصمیم گیر اصلی آقایانی هستند که نمی خواهم اسمشان را ببرم.

سرمربی سپاهان که با رادیو جوان صحبت می کرد، با اشاره به دوران حضورش در تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: آقایان ما را محاکمه می کنند. ما یکسالی که فدراسیون رئیس نداشت، تعلیق بود و در رنکینگ اول آسیا بودیم محاکمه شدیم. در این مملکت خیلی ها کاره ای نیستند ولی همین عملکرد ضعیفتر (عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه) شد قهرمان ملی. پس این سئوالات را از من و یا رئیس فدراسیون و وزیر ورزش نپرسید، از آقایان بپرسید!

قلعه نویی در پایان با اشاره به لغو دیدار سوپرجام هم گفت: چه چیزی در این مملکت ما درست است؟ وقتی مملکت ما اینطوری است و دلار می شود ۸ هزار تومان و هر موقع بخواهیم سوپرجام را برگزار کنیم، همین می شود. خب این را قانون کنیم. در مملکت ما قانون قائم به شخص است و هرکاری دلشان بخواهد می کنند. باید از زحمات سازمان لیگ و آقای فتاحی تشکر کرد ولی باید بگویند چه کسانی مقصر بوده اند.