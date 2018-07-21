به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه، درحالی‌که افزایش اضطراب تجاری ناشی از آخرین سری تهدیدات تعرفه‌ای رییس‌جمهور آمریکا بر علیه چین، حال‌وهوای خوب بازارها که از درآمد قدرتمند شرکت‌ها به ویژه مایکروسافت، به وجود آمده بود را از بین برد، سهام آمریکا اندکی افت کرد.

از لحاظ هفتگی، میانگین صنعتی داوجونز و اس‌اندپی ۵۰۰، سومین رشد متوالی هفتگی خود را ثبت کردند.

سهام مایکروسافت به بالاترین رکورد قیمت تاریخ خود رسید و با اعلام درآمد قدرتمند در ربع دوم سال، تنها در جلسه معاملات روز جمعه ۱.۸ درصد جهش کرد. این شرکت فاصله خود با ۲ شرکت اپل و آمازون را در رقابت برای رسیدن به ارزش بازار بیش از ۱ تریلیون دلار، کمتر کرد.

جهش سهام مایکروسافت بزرگترین پشتیبانی از شاخص‌های اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک را به وجود آورد.

تا به این‌جا ۸۷ شرکت تحت اس‌اندپی ۵۰۰ ، نتایج عملکرد خود در ربع دوم را منتشر کرده‌اند که ۸۳.۹ درصد آنها نتایجی بهتر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود داشته‌اند.

با آغاز فصل اعلام درآمدهای شرکت‌ها، پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران هم مثبت‌تر شده است. انتظار می‌رود درآمدهای ۵۰۰ شرکت عضو اس‌اندپی در این ربع سال ۲۲.۰ درصد رشد داشته باشد. این درحالی است که در ۱ جولای پیش‌بینی می‌شد درآمدها ۲۰ درصد رشد داشته باشند.

از سوی دیگر آن‌چه که دیروز بر بازارها فشار آورد این بود که ترامپ گفت آماده است تا بر کل ۵۰۰ میلیارد دلار واردات چین تعرفه ببندد.

همچنین ترامپ انتقادهای خود در مورد برنامه فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره را تکرار کرد و در توییتر خود نوشت: سخت‌گیری در سیاست پولی آمریکا همه مزیت‌های تجاری آمریکا را از بین می‌برد.

در پایان معاملات روز جمعه میانگین صنعتی داوجونز ۶.۳۸ واحد یا ۰.۰۳ درصد افت کرد و به ۲۵۰۵۸.۱۲ واحد رسید. اس‌اندپی ۵۰۰ هم ۲.۶۶ واحد یا ۰.۰۹ درصد پایین آمد و در ۲۸۰۱.۸۳ واحد بسته شد. شاخص نزدک هم ۵.۱۰ واحد یا ۰.۰۷ درصد از ارزش خود را از دست داد و به ۷۸۲۰.۲۰ واحد رسید.