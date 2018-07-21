حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به شمال نوارغزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الان، منابع فلسطینی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی یک مرکز رصد وابسته به جنبش مقاومت حماس را در شمال نوارغزه هدف حملات توپخانه ای قرار داده است.

بر اساس این خبر، این حمله، نزدیکی منطقه «الزیتون» در نوارغزه را مورد هدف قرار داده است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم ضمن تأیید این حمله مدعی شد که این حمله در پاسخ به تلاش چند نفر برای نفوذ از طریق حصار مرزی نوارغزه صورت گرفته است.

پیشتر سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین از توافق این جنبش و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس در غزه خبر داده بود.