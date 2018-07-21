سفرای ایران فرمایشات رهبر انقلاب را نقشه راه خود کنند

محسن پاک آیین، سفیر سابق ایران در آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون برگزاری سمینار سفرای ایران و دیدار امروز سفیران با رهبری معظم انقلاب اسلامی و موضوعات مطرح شده در آن جلسه اظهارداشت: امروز دیدار خیلی صمیمانه ای میان مسئولین دستگاه دیپلماسی و سفرای ایران با رهبر معظم انقلاب برگزار شد و یکی از ویژگی های ملاقات امروز به نسبت سال های گذشته این بود که عمده سفرای شرکت کننده در مراسم به همراه همسران خود حضور پیدا کرده بودند که نکته جالب توجهی بود.

وی افزود: به همین دلیل هم رهبر معظم انقلاب صحبت های امروز خود را خطاب به سفرا و خانواده های آنها آغاز کردند و در ابتدا به این موضوع تاکید کردند که کار سفرا کاری سخت و بسیار پر اجر است و برای موفقیت در این کار، طهارت و سلامت سفیران و خانواده های آنها باید در صدر رفتار و عملکرد روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور قرار داشته باشد.

این دیپلمات با اشاره به اینکه در این دیدار رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این مطلب که سلامت سفرا و خانواده های آنها موضوع مهمی است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: ایشان در این دیدار بار دیگر بر این نکته اصرار کردند که سفرا و خانواده های آنها باید مراقب سلامت خود در خارج از کشور باشند.

پاک آیین ادامه داد: از دیگر محورهایی که رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولین وزارت امور خارجه و سفرا تاکید داشتند برخورداری از روحیه قوی و انقلابی در میان کارکنان و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور بود و از طرفی ایشان با هر گونه تضعیف و تخریب روحیه سفرا هم مخالفت کردند و آن را به مصلحت نظام ندانستند.

سفیر سابق ایران در آذربایجان افزود: محور دیگری که مقام معظم رهبری امروز مطرح کردند موضوع اصل دانستن منافع ملی است و اینکه نه تعامل و نه تقابل برای ما اصل نیست؛ چرا که گاهی با تعامل و گاهی با تقابل می توان منافع ملی را تامین کرد و تعریف منافع ملی هم در جایی بالاتر از وزارت امور خارجه انجام می شود.

وی اظهار کرد: رهبری معظم انقلاب یکی از وظایف مهم سفرا در خارج از کشور را باور حقانیت خود و نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند و اینکه سفرا باید با توجه به فعالیت های گسترده دستگاه های تبلیغاتی خارجی در خصوص ناحق جلوه دادن ایران و اتهام زنی های گسترده آنها در زمینه های مختلف دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در ایران، بتوانند از حقانیت خود و نظام به طرق مختلف چه با حضور در رسانه های آنها و یا از هر راه دیگری به دفاع از حقانیت نظام برخیزند، این به معنای مقابله با ایران هراسی در مصادیق مختلف آن است که از جمله وظایف سفرا به حساب می آید.

پاک آیین تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که مقام معظم رهبری خطاب به سفرا اشاره کردند، برخورداری از روحیه انقلابی است که البته باید توجه داشت منظور از روحیه انقلابی هیاهو کردن و بیان حرف های نامربوط نیست بلکه به این معنی است که باید به اصول انقلابی خود افتخار کرد و از حقانیت نظام و کشور دفاع کرد.

پاک آیین با بیان اینکه برخی در وزارت خارجه فکر می کنند مشکلات ما بدون ارتباط با آمریکا حل نمی شود، در حالی که این تفکر اشتباه است، اظهار داشت: ما یک کشور اسلامی هستیم که نظام ما مبتنی بر دین و ولایت فقیه است که اینها عوامل اقتدار نظام هم به حساب می آیند و باید حفظ شوند؛ بنابراین آمریکا هیچ گاه ایران را با این دو شاخصه نخواهد پذیرفت و مشکلات ما با آنها حل نخواهد شد.

سفیر سابق ایران در آذربایجان تصریح کرد: کشورهای مختلفی هستند که ارتباط خوبی با آمریکا دارند اما به لحاظ توسعه یافتگی و پیشرفت موفقیت چندانی به دست نیاورده اند و مشکلات داخلی آنها حل نشده باقی مانده است و از طرف دیگر کشورهایی هم همچون چین، ژاپن و کره جنوبی هستند که به لحاظ پیشرفت و شاخصه های توسعه یافتگی کشورهای مطرحی به حساب می آیند که این هم به دلیل ارتباط آنها با آمریکا به دست نیامده بلکه همت، کار و تلاش را سرلوحه خود قرار دادند و امروز به این جایگاه رسیدند، بنابراین اگر ما هم به دنبال توسعه یافتگی هستیم باید کار و تلاش شبانه روزی را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی افزود: بنابراین یکی از نکته های مورد توجه مقام معظم رهبری بحث عدم اعتماد به آمریکایی ها بود که ایشان گفتند ما به امضای آنها هم نمی توانیم اعتماد کنیم چه برسد به صحبت شفاهی آنها و البته این عدم اعتماد را ما نسبت به اروپایی ها هم داریم و نباید به آنها اطمینان داشت و در ادامه مقام معظم رهبری فرمودند اما این به معنای عدم موافقت من با مذاکره با اروپایی ها هم نیست، ما مذاکرات را با اروپایی ها ادامه می دهیم اما معطل بسته پیشنهادی آنها نمی مانیم، خب این موضعی است که تمام دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه باید این مساله را مد نظر داشته باشند و با تمام توان از ظرفیت خود برای پیشبرد اهداف و مقاصد نظام بهره ببرند.

این دیپلمات کهنه کار کشورمان ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی های سفرا که رهبر انقلاب امروز به آن اشاره داشتند این بود که سفرا باید از ظرفیت و توانمندی کشور اطلاع خوبی داشته تا بتوانند در تعاملات خود استفاده مناسبی از آنها داشته باشند.

پاک آیین در پایان خاطرنشان کرد: فرمایشات امروز رهبری انقلاب باید نقشه راهی برای سفرای حاضر در سمینار روسای نمایندگی های خارج از کشور به حساب آید تا آنها بتوانند در ایام برگزاری این سمینار، با همفکری و اتخاذ سیاست های مشخص و مدون و با تبیین رهنمودهای حضرت آقا دستور کار اجرایی از آنها احصا کنند و در تعاملات خود این موارد را کار گیرند.