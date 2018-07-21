به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک مقام ارشد جمهوری دونتسک امروز شنبه اعلام کرد که ارتش اوکراین طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ بار آتش بس در این منطقه را نقض کرده اند.

بر این اساس، اوکراین طی یک روز گذشته ۷ بار مناطقی از این جمهوری را گلوله باران کرده است.

تا کنون آمار دقیقی از تلفات این حادثه منتشر نشده است؛ اما آسیب رسیدن به برخی منازل مسکونی و سازه های اداری مورد تأئید قرار گرفته است.

گفتنی است، توافقنامه خروج سلاح های سنگین از مناطق درگیری شرق اوکراین شامل دونستک و «لوهانسک» اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ به امضاء رسید و به موجب آن اوکراین و جدایی طلبان روس گرا ۴۱ روز فرصت داشتند تا به طور کامل این تسلیحات خود را از منطقه خارج کنند.

لازم به ذکر است، تا کنون اعضاء گروه موسوم به «نرماندی» با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر مینسک پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی بود.

در این میان غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.