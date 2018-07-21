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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۰

بازگشت معنوی نژاد به تمرین تیم ملی والیبال در روز مصدومیت معروف

بازگشت معنوی نژاد به تمرین تیم ملی والیبال در روز مصدومیت معروف

تیم ملی والیبال ایران که خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی جاکارتا آماده می‌کند امروز شنبه تمرینات خود را با حضور اصحاب رسانه برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در نوزدهمین دوره بازی های آسیایی شرکت و به دنبال تکرار قهرمانی و کسب دومین طلا در این بازی ها است. شاگردان کولاکویچ پس از شرکت در لیگ جهانی والیبال و کسب عنوان دهمی از ۲۶ تیرماه تمرینات خود را آغاز کرده است. تیم ملی امروز شنبه با حضور اصحاب رسانه تمریناتش را پیگیری کرد. محمد جواد معنوی نژاد، لژیونر والیبال ایران نیز که به دلیل آسیب دیدگی لیگ ملت ها را از دست داده بود امروز در کنار ملی پوشان تمرینات را پیگیری کرد.

ملی پوشان والیبال ابتدا به گرم کردن خود پرداختند و در ادامه به تمرینات توپی جهشی و پرشی پرداختند. سپس کولاکوویچ بازیکنان را در دو گروه تقسیم و به مرور تکنینک و تاکتیک ها توپی پرداختند.

بعد از آن لیبروها تمرینات خاص خود را انجام دادند و  سایر ملی پوشان نیز به تمرینات دفاع روی توپ بدون توپ را انجام دادند. سپس یک بار دیگر  ملی پوشان در دو گروه تقسیم و به مرور تکنیک ها پرداختند. در پایان نیز ملی پوشان در دو گروه با یکدیگر رقابت کردند.

سعید معروف، کاپیتان تیم در بین تمرینات دچار کشیدگی مینیسک پا شد و برای گرفتن عکس تمرین را ترک کرد.

رئیس فدراسیون والیبال نیز که امروز در تمرینات صبح  ملی پوشان حاضر شده بود در تمرینات عصر در حضور اصحاب رسانه به سالن نیامد.

کد مطلب 4353064
ساناز سلیمان آبادی

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