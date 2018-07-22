به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می شود.
وی افزود: این رتبهبندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار در ژوئـن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به صورت سالانه روزآمد می شود.
دهقانی افزود: نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۱۸ میلادی برای دومین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۱۸ در ۵۴ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته) ، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی(۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی(۱۴ رشته) صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی ۲۰۱۶-۲۰۱۲ در پایگاه وب آو ساینس برخوردار بوده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت است.
رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۱۸ از ۵ شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر می کند.
|
شاخص
|
توضیحات
|
PUB
|
تعداد تولیدات علمی در هر موضوع دانشگاهی
|
TOP
|
تعداد تولیدات علمی در مجلات برتر در هر حوزه
|
IC
|
درصد همکاری های بین المللی در تولید مقالات
|
CNCI
|
میانگین تاثیر مقالات (استنادات نرمال شده)
|
AWARD
|
تعداد برندگان جوایز مشهور بین المللی
حوزه علوم پایه
سرپرست ISC گفت: رتبه بندی حوزه علوم پایه در سال ۲۰۱۸، هشت رشته ریاضی، شیمی، فیزیک، زمین شناسی، جغرافیا ، اکولوژی، اقیانوس شناسی و علوم جوی را در بر می گیرد که دو رشته اقیانوس شناسی و علوم جوی جزو ۲ رشته ای هستند که سال ۲۰۱۸ به رتبه بندی موضوعی اضافه شده اند.
وی گفت: در رتبه بندی سال ۲۰۱۷ شانگهای در ۳ رشته ریاضی، فیزیک و شیمی دانشگاه های برتر کشور حضور داشتند، که در رتبه بندی سال ۲۰۱۸ موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۵ رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین شناسی و علوم جوی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته ریاضیات در سال ۲۰۱۸ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی امیر کبیر، در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته فیزیک در سال ۲۰۱۸ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی شریف در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته شیمی در سال ۲۰۱۸ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه تهران، در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته زمین شناسی در سال ۲۰۱۸ دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند، در رتبه بندی سال ۲۰۱۷ شانگهای دانشگاهی از ایران در این حوزه قرار نداشت.
در رشته علوم جوی در سال ۲۰۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند، این رشته در رتبه بندی سال ۲۰۱۸ موضوعی به فهرست علوم پایه اضافه شده است.
حوزه مهندسی
دهقانی گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه مهندسی در ۲۲ رشته صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی شیمی با ۲۱ دانشگاه جزو پرتعدادترین دانشگاه در حوزه موضوعی به ثبت رسیده است.
در رشته مهندسی مکانیک، از ایران با افزایش تعداد از ۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۷ به ۱۲ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ حضور داشتند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، دانشگاه تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان ، خواجه نصیر طوسی ، تربیت مدرس ، دانشگاه گیلان، دانشگاه تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران با افزایش تعداد از ۸ دانشگاه در سال ۲۰۱۷ به ۱۱ دانشگاه در سال ۲۰۱۸، به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر ، علم و صنعت، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، دانشگاه کاشان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته مهندسی اتوماسیون، در سال ۲۰۱۸ تعداد ۷ دانشگاه از ایران حضور داشتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم وصنعت ، صنعتی اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی، خواجه نصیرطوسی، صنعتی شریف و دانشگاه تهران در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار داشتند.
در رشته مهندسی مخابرات، در سال ۲۰۱۸، دو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارند.
در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات از ایران، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر ، دانشگاه علم وصنعت در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی عمران ۱۰ دانشگاه از ایران حضور دارند که دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، دانشگاه گیلان و دانشگاه تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی شیمی از ایران با افزایش تعداد از ۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۷ به ۲۱ دانشگاه در سال ۲۰۱۸، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت (صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه تبریز، فردوسی مشهد، دانشگاه رازی، صنعتی سهند، دانشگاه کاشان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه یاسوج، دانشگاه بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه گیلان درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.
در رشته مهندسی مواد از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیر کبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه کاشان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته علم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی امیر کبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، دانشگاه تهران در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته علوم و مهندسی انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، صنعتی سهند، دانشگاه کاشان درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی و علوم زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
در رشته منابع آب، دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته علوم و فناوری غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
در رشته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
در رشته مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۱ در جمع ۴۴ دانشگاه برتر این حوزه قرار دارد.
در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شریف در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته مهندسی معدن، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته مهندسی متالورژی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی شریف در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
حوزه علوم زیستی
سرپرست ISC گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در ۴رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
حوزه علوم پزشکی
وی گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۵ رشته پزشکی بالینی، سلامت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری و داروسازی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
در رشته سلامت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیرازدر جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
حوزه علوم اجتماعی
دهقانی تاکید کرد: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه علوم پزشکی در ۱۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته اقتصاد دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
در رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
فهرست دانشگاه های ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۸
|
حوزه اصلی
|
رشته
|
نام دانشگاه ها (رتبه ها)
|
علوم پایه
|
ریاضیات
|
دانشگاه آزاد اسلامی (۱۵۰-۱۰۱) ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (۴۰۰-۳۰۱)
|
فیزیک
|
دانشگاه آزاد اسلامی (۴۰۰-۳۰۱) ، دانشگاه صنعتی اصفهان (۵۰۰-۴۰۱) ، دانشگاه صنعتی شریف (۵۰۰-۴۰۱)
|
شیمی
|
دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تهران (۵۰۰-۴۰۱)
|
زمین شناسی
|
دانشگاه تربیت مدرس(۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه تهران(۵۰۰-۴۰۱)
|
علوم جوی
|
دانشگاه آزاد اسلامی(۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تهران (۴۰۰-۳۰۱)
|
مهندسی
|
مهندسی مکانیک
|
دانشگاه آزاد اسلامی(۴۷)، صنعتی امیرکبیر(۱۰۰-۷۶)، علم و صنعت ایران(۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی شریف (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه تهران(۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی نوشیروانی بابل(۲۰۰-۱۵۱)، فردوسی مشهد (۳۰۰-۲۰۱)، صنعتی اصفهان (۳۰۰-۲۰۱)، خواجه نصیر طوسی (۳۰۰-۲۰۱)، تربیت مدرس (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه گیلان (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه تبریز(۳۰۰-۲۰۱)
|
مهندسی برق و الکترونیک
|
دانشگاه آزاد اسلامی(۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی شریف(۳۰۰-۲۰۱)، صنعتی امیر کبیر (۴۰۰-۳۰۱)، علم و صنعت (۴۰۰-۳۰۱)، تربیت مدرس (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تبریز(۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تهران(۴۰۰-۳۰۱)، فردوسی مشهد(۵۰۰-۴۰۱)، صنعتی اصفهان(۵۰۰-۴۰۱)، خواجه نصیر طوسی(۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه کاشان(۵۰۰-۴۰۱)
|
مهندسی اتوماسیون وکنترل
|
دانشگاه صنعتی امیرکبیر(۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه علم وصنعت(۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی اصفهان (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه آزاد اسلامی(۲۰۰-۱۵۱)، خواجه نصیرطوسی(۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی شریف(۲۰۰-۱۵۱) ودانشگاه تهران(۲۰۰-۱۵۱)
|
مهندسی مخابرات
|
دانشگاه صنعتی شریف ( ۲۰۰-۱۵۱) و دانشگاه آزاد اسلامی(۲۰۰-۱۵۱)
|
مهندسی علم و فناوری ابزار آلات
|
دانشگاه آزاد اسلامی (۷۵-۵۱)، دانشگاه صنعتی اصفهان(۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه تهران (۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی شریف(۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی امیر کبیر (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علم وصنعت(۳۰۰-۲۰۱)
|
مهندسی پزشکی
|
دانشگاه صنعتی امیرکبیر(۳۰۰-۲۰۱)، علوم پزشکی تهران(۳۰۰-۲۰۱)
|
مهندسی کامپیوتر
|
دانشگاه آزاد اسلامی(۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی امیرکبیر(۳۰۰-۲۰۱)، صنعتی شریف(۳۰۰-۲۰۱)، علم و صنعت(۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تهران(۴۰۰-۳۰۱ )
|
مهندسی عمران
|
دانشگاه آزاد اسلامی(۷۵-۵۱)، دانشگاه تهران(۷۵-۵۱)،صنعتی امیرکبیر(۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی شریف(۱۵۰-۱۰۱)، علم و صنعت(۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تربیت مدرس(۲۰۰-۱۵۱) ، صنعتی اصفهان(۳۰۰-۲۰۱)، خواجه نصیر طوسی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه گیلان (۳۰۰-۲۰۱) و دانشگاه تبریز (۳۰۰-۲۰۱)
|
مهندسی شیمی
|
دانشگاه آزاد اسلامی(۲۶)، صنعتی امیر کبیر(۷۵-۵۱)، دانشگاه تهران (۷۵-۵۱)، صنعتی شریف(۱۰۰-۷۶)، علم و صنعت(۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی اصفهان(۲۰۰-۱۵۱)، تربیت مدرس (۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی نوشیروانی بابل(۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه تبریز(۳۰۰-۲۰۱)، فردوسی مشهد(۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه رازی (۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی سهند (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه کاشان (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه اصفهان (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه یاسوج (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه بو علی سینا(۵۰۰-۴۰۱)، خواجه نصیر طوسی (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه سمنان(۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه شهید باهنر کرمان(۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه گیلان (۵۰۰-۴۰۱)
|
مهندسی مواد
|
دانشگاه آزاد اسلامی(۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تهران(۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی امیر کبیر(۴۰۰-۳۰۱)،صنعتی اصفهان(۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی شریف (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه علم و صنعت(۵۰۰-۴۰۱) ، علوم پزشکی تهران (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه کاشان (۵۰۰-۴۰۱)
|
علم و فناوری نانو
|
دانشگاه صنعتی امیر کبیر(۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی اصفهان(۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه آزاد اسلامی(۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی شریف(۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تهران (۴۰۰-۳۰۱)
|
علوم و مهندسی انرژی
|
دانشگاه آزاد اسلامی (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه صنعتی شریف (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه تهران (۳۰۰-۲۰۱)، صنعتی امیرکبیر(۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی نوشیروانی بابل(۴۰۰-۳۰۱)، فردوسی مشهد (۴۰۰-۳۰۱)، علم و صنعت(۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی اصفهان(۴۰۰-۳۰۱)، خواجه نصیر طوسی (۴۰۰-۳۰۱)، تربیت مدرس (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تبریز (۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی سهند (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه کاشان (۵۰۰-۴۰۱)
|
مهندسی و علوم زیست محیطی
|
دانشگاه آزاد اسلامی(۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه تربیت مدرس(۵۰۰-۴۰۱)، علوم پزشکی تهران (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه تهران (۵۰۰-۴۰۱)
|
منابع آب
|
دانشگاه تهران (۷۵-۵۱)، دانشگاه تبریز (۱۰۰-۷۶)، دانشگاه آزاد اسلامی (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه صنعتی اصفهان (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تربیت مدرس(۲۰۰-۱۵۱)
|
علوم و فناوری غذایی
|
دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰۰-۷۶)، دانشگاه تهران(۱۰۰-۷۶)، دانشگاه فردوسی مشهد (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۳۰۰-۲۰۱)
|
بیوتکنولوژی
|
دانشگاه آزاد اسلامی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی تهران(۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تهران (۴۰۰-۳۰۱)
|
مهندسی دریا
|
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۴۱)
|
علوم و فناوری حمل و نقل
|
دانشگاه تهران (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه علم و صنعت ایران (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه صنعتی شریف (۲۰۰-۱۵۱)
|
مهندسی معدن
|
دانشگاه تهران (۳۰)، دانشگاه آزاد اسلامی (۳۳)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۴۵)، دانشگاه صنعتی اصفهان(۷۵-۵۱)، دانشگاه باهنر کرمان(۷۵-۵۱)، دانشگاه صنعتی شاهرود (۷۵-۵۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۷۵-۵۱)
|
مهندسی متالورژی
|
دانشگاه تهران (۷۵-۵۱)، دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰۰-۷۶)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه فردوسی مشهد (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه صنعتی سهند (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه صنعتی شریف (۱۵۰-۱۰۱)
|
علوم زیستی
|
علوم کشاورزی
|
دانشگاه تهران (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه آزاد اسلامی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه صنعتی اصفهان (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۵۰۰-۴۰۱)
|
علوم دامپزشکی
|
دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تهران (۲۰۰-۱۵۱)
|
علوم پزشکی
|
پزشکی بالینی
|
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (۴۰۰-۳۰۱)
|
سلامت عمومی
|
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه آزاد اسلامی (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (۵۰۰-۴۰۱)
|
دندانپزشکی و علوم دهانی
|
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه آزاد اسلامی(۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی(۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز(۳۰۰-۲۰۱)
|
پرستاری
|
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی(۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (۳۰۰-۲۰۱)
|
داروسازی و علوم دارویی
|
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران(۷۵-۵۱)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه آزاد اسلامی(۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی(۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز (۵۰۰-۴۰۱)
|
علوم اجتماعی
|
اقتصاد
|
دانشگاه تهران(۵۰۰-۴۰۱)
|
مدیریت
|
دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تهران (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه صنعتی شریف (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه علم و صنعت ایران (۵۰۰-۴۰۱)
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