به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: رتبه ­بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه ­بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می­ شود.

وی افزود: این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار در ژوئـن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به صورت سالانه روزآمد می­ شود.

دهقانی افزود: نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۱۸ میلادی برای دومین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۱۸ در ۵۴ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته) ، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی(۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی(۱۴ رشته) صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی ۲۰۱۶-۲۰۱۲ در پایگاه وب آو ساینس برخوردار بوده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت است.

رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۱۸ از ۵ شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر می کند.

شاخص توضیحات PUB تعداد تولیدات علمی در هر موضوع دانشگاهی TOP تعداد تولیدات علمی در مجلات برتر در هر حوزه IC درصد همکاری های بین المللی در تولید مقالات CNCI میانگین تاثیر مقالات (استنادات نرمال شده) AWARD تعداد برندگان جوایز مشهور بین المللی

حوزه علوم پایه

سرپرست ISC گفت: رتبه بندی حوزه علوم پایه در سال ۲۰۱۸، هشت رشته ریاضی، شیمی، فیزیک، زمین شناسی، جغرافیا ، اکولوژی، اقیانوس شناسی و علوم جوی را در بر می گیرد که دو رشته اقیانوس شناسی و علوم جوی جزو ۲ رشته ای هستند که سال ۲۰۱۸ به رتبه بندی موضوعی اضافه شده اند.

وی گفت: در رتبه بندی سال ۲۰۱۷ شانگهای در ۳ رشته ریاضی، فیزیک و شیمی دانشگاه های برتر کشور حضور داشتند، که در رتبه بندی سال ۲۰۱۸ موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۵ رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین شناسی و علوم جوی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در رشته ریاضیات در سال ۲۰۱۸ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی امیر کبیر، در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته فیزیک در سال ۲۰۱۸ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی شریف در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته شیمی در سال ۲۰۱۸ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه تهران، در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته زمین شناسی در سال ۲۰۱۸ دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند، در رتبه بندی سال ۲۰۱۷ شانگهای دانشگاهی از ایران در این حوزه قرار نداشت.

در رشته علوم جوی در سال ۲۰۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند، این رشته در رتبه بندی سال ۲۰۱۸ موضوعی به فهرست علوم پایه اضافه شده است.

حوزه مهندسی

دهقانی گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه مهندسی در ۲۲ رشته صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی شیمی با ۲۱ دانشگاه جزو پرتعدادترین دانشگاه در حوزه موضوعی به ثبت رسیده است.

در رشته مهندسی مکانیک، از ایران با افزایش تعداد از ۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۷ به ۱۲ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ حضور داشتند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، دانشگاه تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان ، خواجه نصیر طوسی ، تربیت مدرس ، دانشگاه گیلان، دانشگاه تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران با افزایش تعداد از ۸ دانشگاه در سال ۲۰۱۷ به ۱۱ دانشگاه در سال ۲۰۱۸، به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر ، علم و صنعت، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، دانشگاه کاشان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی اتوماسیون، در سال ۲۰۱۸ تعداد ۷ دانشگاه از ایران حضور داشتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم وصنعت ، صنعتی اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی، خواجه نصیرطوسی، صنعتی شریف و دانشگاه تهران در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار داشتند.

در رشته مهندسی مخابرات، در سال ۲۰۱۸، دو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارند.

در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات از ایران، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر ، دانشگاه علم وصنعت در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی عمران ۱۰ دانشگاه از ایران حضور دارند که دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، دانشگاه گیلان و دانشگاه تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی شیمی از ایران با افزایش تعداد از ۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۷ به ۲۱ دانشگاه در سال ۲۰۱۸، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت (صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه تبریز، فردوسی مشهد، دانشگاه رازی، صنعتی سهند، دانشگاه کاشان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه یاسوج، دانشگاه بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه گیلان درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.

در رشته مهندسی مواد از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیر کبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه کاشان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی امیر کبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، دانشگاه تهران در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم و مهندسی انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، صنعتی سهند، دانشگاه کاشان درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی و علوم زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته منابع آب، دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته علوم و فناوری غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۱ در جمع ۴۴ دانشگاه برتر این حوزه قرار دارد.

در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شریف در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی معدن، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی متالورژی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی شریف در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زیستی

سرپرست ISC گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در ۴رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم پزشکی

وی گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۵ رشته پزشکی بالینی، سلامت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری و داروسازی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته سلامت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیرازدر جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم اجتماعی

دهقانی تاکید کرد: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه علوم پزشکی در ۱۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در رشته اقتصاد دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

فهرست دانشگاه­ های ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۸