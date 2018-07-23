به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی نیاسر ظهر دوشنبه در نشست شورای دانشگاه دامغان به میزبانی این دانشگاه، ضمن بیان اینکه سیاست وزارت علوم کاهش کمی تعداد واحدهای دانشگاهی و بجای آن ارتقای سطح کیفی آموزش عالی است، تأکید کرد: دو هزار و ۸۰۰ واحد آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم در کشور فعال بودند که این تعداد امروز به دو هزار و ۶۰۰ دانشگاه رسیده که کاهشی بیش از ۲۰ درصد را نشان میدهد.
وی با اشاره به طرح آمایش آموزش عالی کشور، افزود: سیاستهای اتخاذشده در وزارت علوم مبتنی بر کاهش واحدهای آموزشی از سال گذشته آغاز و ادامه دارد.
افزایش ۲۵برابری فارغالتحصیلان
معاون وزیر علوم در دیگر بخش سخنان خود، بابیان اینکه چهار میلیون نفر دانشجو در کشور وجود دارد، بیان داشت: در ابتدای انقلاب جمعیت دانشجوی کشور ۸۰ هزار نفر بود اما امروز این میزان ۲۵ برابر شده است.
شریعتی گفت: توسعه کمی دانشگاهها در مقطعی بهصورت غیر کارشناسی رقم خورد و باعث شد تا برخی دانشگاهها از استانداردهای لازم برخوردار نباشند، این در حالی است که ما وظیفهداریم از میراث دانشگاهها با بهترین کیفیت آموزشی دفاع کنیم.
وی افزود: امروز تعداد فارغالتحصیلان ایرانی با فارغالتحصیلان آمریکایی برابر است و ما پس از روسیه و ایالت متحده در رتبه سوم فارغالتحصیلان دانشگاهی هستیم لذا طرح آمایش آموزش عالی کشور از سال۹۴ کلید خورد تا بتوانیم سطح علمی دانشگاهها را ارتقا ببخشیم.
ضرورت جوانسازی هیئات علمی
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه خواستار نگاه جدیتر به علوم پایه شد و گفت: علوم پایه در ایران اسلامی مغفول مانده حالآنکه میتواند بسترساز سایر حوزههای علمی محسوب شود.
شریعتی همچنین با تأکید بر اینکه امروز دانشگاهها ما باید مأموریت خود را به بهترین نحو به انجام برسانند، تأکید داشت: افق دانشگاهها از طریق انجام صحیح ماموریتهای محوله در راستای تحول علمی سطح کشور معین و مشخص میشود.
وی در پایان افزود: دانشگاه دامغان یکی از جوانترین هیئت علمیهای دانشگاههای سطح کشور را دارد که این امر نشان میدهد افق روشنی در برابر این دانشگاه وجود دارد چرا که ما معتقد هستیم هیئت علمی جوان، میتواند زمینه ساز تحول آفرینی باشد.
دانشگاه دامغان دارای چهار هزار و ۳۷۳دانشجو در ۷۰ رشته و هشت دانشکده و گروه است که در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا تحصیل میکنند.
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