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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

«این حرکت سخیف بود»

واکنش فدراسیون به تحریم ایران از سوی آدیداس/ باید عذرخواهی کنند

واکنش فدراسیون به تحریم ایران از سوی آدیداس/ باید عذرخواهی کنند

فدراسیون فوتبال به اقدام آدیداس و تحریم ایران واکنش نشان داد و برنامه‌اش برای پیدا کردن یک جایگزین را آغاز کرد. مهدی تاج در این ارتباط گفت: آدیداس باید از ملت ایران عذرخواهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برند آدیداس هم در پی تحریم های صورت گرفته، فدراسیون فوتبال ایران را تحریم کرد و باوجود تامین البسه تیم ملی در جام جهانی روسیه، دیگر حاضر به همکاری با فدراسیون فوتبال نیست.

بر همین اساس مهدی تاج رییس فدراسیون  در نامه ای به سرپرست کمیته بازاریابی،تاکید کرد ضمن پیگیری حقوقی جدی این موضوع در مجامع بین المللی با همراهی ارکان حقوقی فدراسیون، زمینه عقد قرارداد جایگزین فراهم آید.

در نامه تاج خطاب به هدایت ممبینی سرپرست کمیته بازاریابی آمده است: «پیرو حرکت زشت و سخیف شرکت آدیداس درباره نام مقدس ایران عزیز در سایت این شرکت، لازم است هرچه سریعتر مراتب را با هماهنگی دبیرکل محترم و پیگیری ارکان حقوقی فدراسیون در جهت تعقیب  این اقدام خلاف آداب حقوق بشردوستانه و همچنین عقد قرارداد با شرکت جایگزین برای رقابت های جام ملت های آسیا به انجام برسانید.

بی شک، هیچ  شخص حقیقی و حقوقی حق جسارت به ساحت مردم عظیم الشان ایران عزیزمان را ندارد و فدراسیون فوتبال ضمن تاکید بر ضرورت عذرخواهی این برند از مردم میهن ما، با تمام توان در جهت حفظ شان و منزلت نام ایران و ایرانی ایستادگی خواهد کرد.

روشن است این اتفاق در حالی رخ داده که تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در هنگام قرارداد و در زمان برگزاری رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ به طور کامل تعهدات خود را نسبت به این برند انجام داد و پایبندی اش را به مفاد توافق رعایت کرد. مراتب پیگیری با قید فوریت به اطلاع اینجانب برسد.»

کد مطلب 4354781

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    نظرات

    • احمدی IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
      0 0
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      لازم است هرچه سریعتر مراتب را با هماهنگی دبیرکل محترم و ارکان حقوقی فدراسیون در جهت تعقیب این اقدام خلاف پیگیری نمایند.
    • شهره IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      ضمن تاکید بر ضرورت عذرخواهی این برند از مردم شریف ایران، با تمام توان در جهت حفظ شان و منزلت نام ایران و ایرانی ایستادگی خواهیم کرد.
    • فردین IR ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
      0 0
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      یعنی خودمان نمی توانیم لباس ورزشکاران را تولید کنیم؟ حتما می توانیم. اراده و توجه به شرکتهای داخلی ضروری است تا دیگر توسط آدیداس و امثال آن تحریم نشویم. واقعا زشت است.

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