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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

قهرمانی تیم کونگ فو آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری

قهرمانی تیم کونگ فو آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری

تبریز- تیم کونگ فو نونهالان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی در هر دو رده به مقام قهرمانی مسابقات کشوری رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکارن آذربایجان شرقی در رقابت های کونگ فو قهرمانی نونهالان و نوجوانان کشور، هشت مدال رنگارنگ گرفتند.

کونگ فو کاران آذربایجان شرقی در رده نونهالان این رقابت ها که به میزبانی شهر بجنورد برگزار شد، سه مدال گرفتند که هستی امیری و اسرا گنجگر طلا گرفتند و آیسن شعبانی نیز نقره ای شد.

همچنین در رده نوجوانان، سپیده صمدی، سمانه عبدی، زهرا مرادی و رقیه اجاقی صاحب مدال طلا شدند و حدیث نصیرپور نیز به مدال برنز دست پیدا کرد.

کونگ فوکاران استان آذربایجان با هدایت مرادپور و سرپرستی هاتف در هر دو رده قهرمان کشور شدند.

کد مطلب 4354972

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