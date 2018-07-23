قهرمانی تیم کونگ فو آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکارن آذربایجان شرقی در رقابت های کونگ فو قهرمانی نونهالان و نوجوانان کشور، هشت مدال رنگارنگ گرفتند.

کونگ فو کاران آذربایجان شرقی در رده نونهالان این رقابت ها که به میزبانی شهر بجنورد برگزار شد، سه مدال گرفتند که هستی امیری و اسرا گنجگر طلا گرفتند و آیسن شعبانی نیز نقره ای شد.

همچنین در رده نوجوانان، سپیده صمدی، سمانه عبدی، زهرا مرادی و رقیه اجاقی صاحب مدال طلا شدند و حدیث نصیرپور نیز به مدال برنز دست پیدا کرد.

کونگ فوکاران استان آذربایجان با هدایت مرادپور و سرپرستی هاتف در هر دو رده قهرمان کشور شدند.