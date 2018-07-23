اعزام دو ناو نیروی دریایی ارتش به آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین خانزادی فرمانده نداجا در حاشیه دیدار با دانشجویان شانزدهمین دوره جامع پذیری دانشگاه های افسری ارتش اظهار داشت: طبق فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا که نیروی دریایی را یک نیروی سیاسی، علمی، بین المللی و نظامی عنوان نموده اند، در راستای بعد بین المللی نیروی دریایی، در ماه های گذشته میزبان بزرگترین اجلاس نظامی تاریخ ایران تحت عنوان اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند بوده ایم و همچنین در مرداد ماه اولین دوره مسابقات غواصی نیروهای دریایی تعدادی از کشور های جهان به میزبانی نیروی دریایی ارتش در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) این نیرو برگزار خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش هدف از برگزاری این مسابقات را همدلی و مودت بین نیروهای دریایی منطقه خزر دانست و تصریح کرد: این مسابقات در قالب جام دریا در کشورهای مختلف برگزار خواهد شد که همزمان با مسابقات غواصی نظامی در ایران، رقابت های تیر اندازی یگان های شناور و ناو موشک انداز در کشور آذربایجان برگزار می شود که در همین راستا نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دو فروند ناو خود را برای شرکت در این مسابقات سه شنبه به آذربایجان اعزام خواهد کرد.

دریادار خانزادی در بعد پیشرفت علمی این نیرو عنوان کرد: عامل اصلی پیشرفت علمی در نیروی دریایی موضوع خود کفایی است. نیروی دریایی ارتش پس از جماران ادامه ساخت و ساز ناوشکن هارا آغاز کرده و همچنین تا پایان امسال ناوشکن دماوند را پس از تغییرات در ساختار برای متناسب تر شدن با شرایط دریای خزر خواهیم داشت. در ناوگان جنوب نیز ناوشکن سهند که مراحل آزمایشی خود را پشت سر گذاشته و پس از اندکی اصلاحات به این ناوگان ملحق می شود.