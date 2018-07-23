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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۴۶

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی:

ظرفیت های حوزه فرهنگ در شهرستان بیجار تقویت شود

ظرفیت های حوزه فرهنگ در شهرستان بیجار تقویت شود

بیجار-نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت:حوزه فرهنگ نیازمند توجه ویژه مسئولان است و باید ظرفیت های این حوزه را بیش از پیش تقویت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،حمدالله کریمی شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح تماشاخانه نسار به عنوان اولین تماشاخانه تخصصی کودک و نوجوان که در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد توسعه فرهنگی شهرستان بیجار را نیازمند توجه تمامی دستگاه‌های متولی امر فرهنگ دانست و اظهار داشت:ظرفیت های فرهنگی و هنری بسیاری در شهرستان وجود دارد و باید مسئولان و متولیان امر نسبت به حمایت و تقویت آنها برای جذب نوجوانان و جوانان همت کنند.

وی استعداد هنری کودکان و نوجوانان دیار گروس را از طرفیت های مهم این شهرستان دانست و بیان داشت: شهرستان بیجار دارای پتانسیل های بسیار خوبی بالاخص در حوزه فرهنگ و هنر است و باید از این ظرفیت مهم به نحو احسن استفاده کرد.

کریمی افزود: دستگاه های مربوطه و شورای فرهنگ عمومی شهرستان باید برای رشد و تعالی این فرهنگ تلاش ها و اقدامات خود را کاربردی کند.

وی به اهمیت اعتماد به جوانان در انجام امور اشاره کرد و گفت: اگر امور را به جوانان محول و به آنان اعتماد کنیم قطعا به نتایج مطلوب‌تری دست خواهیم یافت و اعتماد به جوانان راه برون رفت از بسیاری از مشکلات است.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم خروجی مناسب برخی از جلسات بیان داشت:جلسات بدون خروجی و بدون توجه به رفع نیازمندی‌های مردم هیچ ارزشی ندارد و صرفا وقت و انرژی را هدر می‌دهد. 

کد مطلب 4355293

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