به گزارش خبرنگار مهر، وهب مختاران ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت هفته مهارت برگزار شد، گفت: متاسفانه امروزه به دلایل مختلف جامعه به سمت و سوی مهارت آموزی نمی‌رود در حالی که باید این فرهنگ در جامعه احیا شود.

وی با بیان اینکه اشتغال معضل امروز جامعه ما است، گفت: اقتصاد توسعه یافته در بسیاری کشورها با مهارت و آموزش مرتبط است و این درحالی است که معضل امروز جوانان جویای کار جامعه این است که نیروی متخصص و با مهارت کم است و بااین وجود باز هم جوانان به دنبال مهارت‌آموزی نیستند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان با تاکید بر اینکه افزایش درآمد در گرو افزایش مهارت است، گفت: افت مهارت آموزی منجر به اقتصاد غیرپویا می شود.

وی با بیان اینکه مشکل اشتغال جوانان امروز جامعه نتیجه عدم کسب مهارت است، عنوان کرد: باید زمینه مهارت آموزی جوانان فراهم شود چراکه ایجاد ۵۰ درصد کار و شغل مناسب تنها با آموختن مهارت موثر ایجاد می‌شود و افزایش مهارت مساوی با افزایش درآمد است.

مختاران به رتبه چهارم همدان در المپیاد ملی مهارت اشاره کرد و با بیان اینکه سطح مسابقات بسیار بالا بود، گفت: رقابت در این عرصه آسان نیست اما توانستیم در این مسابقات پس از استان‌های اصفهان، تهران، مازندران، آذربایجان شرقی به طور مشترک با استان خراسان رضوی و با کسب یک مدال طلا، ۴ نقره، ۳ برنز و ۶ دیپلم افتخار به مقام چهارم دست یابیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان به ارائه آموزش های مهارتی به ۸۵۰ زن سرپرست خانوار در استان همدان اشاره کرد و گفت: آموزش ها در راستای کاهش اسیب اجتماعی صورت گرفته و به گونه ای است که منجر به اشتغال شود و این طرح از دو ماهه پایانی سال گذشته آغاز شده و تا پایان امسال ادامه دارد و در ۵ استان کشور در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه ۱۷ کارگاه تولیدی آموزشی در این زمینه با اشتغال ۱۲۰ نفر در آموزش فنی و حرفه ای فعال است، گفت: در کنار افزایش تولید آموزش هنرجویان نیز مدنظر است

مختاران با اشاره به اینکه در کارگاه های روستایی و عشایری نیز آموزش ها مدنظر است، گفت: فعالیت‌های اداره کل فنی و حرفه‌ای در سکونتگاه‌ها، مراکز ثابت، کارگاه‌ها، زندان‌ها، دانشگاه‌ها، کارگاه‌های عشایری و مهارت آموزی در محیط کار پهنه گسترده‌ای را ایجاد کرده است.

وی بابیان اینکه ۱۹۰ آموزشگاه فعال در استان همدان وجوددارد، گفت: مجموع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان همدان در بخش آموزش صنایع مختلف تا پایان سه ماهه سال جاری ۳۷ هزار و ۷۴۳ نفر ساعت بوده است.

مختاران از انجام مطالعات طرح تکاپو خبر داد و گفت: بر این اساس اولویت های آموزش و مزیت ها شناسایی شده و در پی آن نشست هایی با مسئولان برگزار شده است.

وی آموزش در صنایع را مورد اشاره قرار داد و گفت: طی ۳ ماه نخست امسال ۳۷ هزار و ۷۴۳ نفر ساعت آموزش در این بخش صورت گرفته است.

وی بابیان اینکه ۲ هزارنفر از مددجویان کمیته امداد که برای آنها شغل ایجاد شده در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت داشته اند، گفت: ۶۰ درصد از مهارت آموختگان این مجموعه به شغل دست یافته اند.

وی با بیان اینکه آموزش فنی و حرفه ای زمینه ساز اشتغال است، گفت: تعهد اشتغال سال جاری آموزش فنی و حرفه ای به صورتی است که به واسطه برنامه ریزی ها محقق خواهد شد.

مختاران بابیان اینکه ۵۴ درصد آموزش گیرندگان مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان همدان آقایان هستند، گفت: طی ۳ ماه نخست امسال ۸ هزار و ۷۰۶ نفر آموزش های فنی و حرفه ای را در بخش دولتی فرا گرفته اند و آموزش دیدگان در در دوره های آزاد نیز ۳ هزار و ۴۱ نفر بوده اند.

وی ادامه داد: پارسال ۱۲۶ روستا تحت پوشش قرار گرفت که تا ۳ ماهه امسال ۴۶ روستا تحت پوشش بوده و ۴۰ حرفه را در روستاها آموزش داده ایم.

مختاران بابیان اینکه با ارائه آموزش های مهارتی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی تلاش شده است؛ افزود: در این راستا یک هزار و ۴۹۰ نفر از جامعه هدف آموزش دیده اند.

وی از فعالیت ۲۰ مرکز آموزشی ثابت در استان همدان خبر داد و گفت: تعداد مراکز سیار براسای نیاز تغییر می کند.

مختاران بابیان اینکه ارزیابی مربیان هر ۳ ماه یکبار انجام می شود، گفت: خروجی اقدامات براساس آزمون ها مشخص می شود.