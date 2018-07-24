گفتگوی تلفنی پوتین و همتای ازبکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان، در مورد آماده سازی مقدمات سفرش در پاییز سال جاری به ازبکستان و مباحث دوجانبه گفتگو کرد.

در این تماس تلفنی مباحث بین المللی و منطقه ای نیز مورد بحث قرار گرفت.

پوتین اظهار داشت که سفرش به تاشکند و همکاری با میرضیایف به تقویت همکاری ها میان دو کشور کمک می کند.

رئیس جمهور روسیه اشاره کرد که با رهبری میرضیایف، ازبکستان با اطمینان در مسیر توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی حرکت می کند و نقش سازنده ای در امور منطقه ای و بین المللی ایفا می کند.

پوتین تاکید کرد که به طور عمده به تلاش های شخصی رئیس جمهور ازبکستان، موفقیت های جدیدی در توسعه روابط همکاری استراتژیک و اتحاد بین دو کشور به دست آمده است.