خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در استان لرستان بیش از ۳۳ رودخانه دائمی جریان دارد که بر اساس حوضه آبریز به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند، رودهای حـوضـه دز و رودهای حوضـه کـرخه درمجموع ۹۶ درصـد سطح استـان را دربـر می‌گیرند و رودهای حوضه مرکزی که سطح کوچکی از شرقی‌ترین قسمت استان را به خـود اختصاص داده‌اند.

رودخانه سزار، تیره، رودخانه «بختیاری»، «سرخاب»، «کشور»، «سبز»، «چم چیت»، «اسک»، رودخانه الیگودرز و ازنا ازجمله رودخانه‌های حوضه آبریز دز هستند.

رودخانه «سیمره»، «کشکان»، «کهمان»، «دره شهر»، خرم‌آباد و کرگانه نیز حوضه آبریز کرخه را تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که وجود این رودخانه‌های بزرگ و پر آب موجب ایجاد آبشارهای منحصربه‌فردی در مسیر جریان این رودخانه‌ها در دل صخره‌های این استان شده است.

در حال حاضر بالغ‌ بر ۵۰ آبشار بزرگ و کوچک در پهنه استان لرستان وجود دارد که بخش عمده‌ای از این آبشارها در مسیر رودخانه‌های این استان قرار گرفته‌اند.

بیشه زیباترین آبشار ایران

آبشار بیشه یکی از آبشارهای زیبای استان لرستان و ایران است. این آبشار در دل کوه‌های زاگرس قرارگرفته است.

این آبشار در کنار راه‌آهن تهران - خوزستان و در نزدیکی ایستگاه «بیشه» قرارگرفته و از این‌رو هرساله پذیرای در ایام مختلف بهار و تابستان پذیرای مسافران زیادی از جای‌جای کشورمان است.

آبشار «بیشه» با چشم‌اندازی زیبا یکی از نادرترین و زیباترین آبشارهای استان لرستان است، ارتفاع آبشار ۴۸ متر تا نقطه برخورد با زمین است و ۱۰ متر نیز از آنجا تا وصل شدن به رودخانه سزار است و عرض تاج آبشار ۲۰ متر است.

در بالای آبشار، روبروی ایستگاه چشمه‌های پر آب متعددی دیده می‌شود که از دل کوه می‌جوشند و زمزمه‌کنان از وسط ایستگاه قطار گذشته و آبشار «بیشه» را تشکیل می‌دهند.

هوای خنک و با طراوت، سرسبزی و شادابی کوه‌های بلند و دل‌نشین «بیشه» را به یک منطقه دیدنی و جذاب برای گردشگران تبدیل کرده است.

از شهرستان دورود به‌طرف آبشار مناطق دیدنی در کنار رودخانه سزار وجود دارد که می‌توان به آبشارهای فصلی و دائمی، آبشارهای یخی در زمستان و درختان متنوع اشاره کرد، فاصله این آبشار دیدنی تا خرم‌آباد نیز از طریق جاده ۶۴ کیلومتر است.

بیشه قطب گردشگری غرب کشور

علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی در بازدید از آبشار «بیشه» اظهار کرد: این مکان با توجه به گرمایی که وجود دارد می‌تواند یکی از مراکز بسیار خوب گردشگری باشد.

وی اضافه کرد: امیدواریم که بعداز این بازدید اعتبارات لازم را در این رابطه مهیا کنیم تا این نقطه به یک قطب گردشگری کشور تبدیل شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، ادامه داد: در غرب کشور امکانات بسیار خوبی داریم و طبیعت و مزیت‌های مناسبی وجود دارد که یکی از این نقاط همین آبشار «بیشه» است.

وی گفت: باید امکانات متناسب با این‌همه زیبایی مهیا شود تا مردم بتوانند بهره بیشتری از این مکان ببرند.

مونسان خاطرنشان کرد: هر مقدار اعتبار استانی که در حوزه گردشگری فراهم شود ما هم در سطح ملی کمک خواهیم کرد؛ اگرچه اعتقاد داریم بخش‌های غیردولتی نیز حتماً باید فعال شوند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، بیان کرد: در این مکان بوم گردی حتماً باید فعال شود و جوامع محلی مشارکت داشته باشند.

طبیعت لرستان کمتر از شمال نیست

رئیس سازمان میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه چیز خوبی نیست که ما تعطیلی به وجود می‌آید هفت تا هشت ساعت مردم در ترافیک به سمت شمال کشور می‌روند، گفت: اگرچه آنجا بسیار مناطق زیبایی دارد، اما طبیعتی که در غرب کشور وجود دارد کم ازآنجا نیست.

مونسان گفت: هم در معرفی جاذبه‌ها و هم ایجاد زیرساخت‌های مناسب در غرب کشور کم‌کاری صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از جاذبه‌های جدی لرستان آبشار «بیشه» و همچنین راه‌آهن بوده که در این منطقه وجود دارد، گفت: تلاش خواهد شد تا قطارهای گردشگری که در چند نقطه کشور فعال‌شده، یکی از مقاصد آن‌ها به سمت لرستان باشد.

لرستان دارای بالاترین ظرفیت در حوزه طبیعت‌گردی

محمد محب خدایی معاون سازمان میراث فرهنگی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه لرستان در حوزه طبیعت‌گردی بالاترین ظرفیت را دارد، اظهار داشت: به‌طور کامل می‌توان چهارفصل را در لرستان تجربه کرد.

وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه این امر یک موضوع مهم است، گفت: ظرفیت‌هایی که در لرستان وجود دارد ما را به سمت ایجاد «اکو کمپ» ها در این استان ترغیب می‌کند.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، بیان داشت: در حال حاضر با توجه به تسهیلات ویژه اشتغال روستایی که پیش‌بینی‌شده سرمایه‌گذاران کشور و همچنین استان می‌توانند با حداقل سرمایه‌گذاری از این تسهیلات با بهره ۶ درصد بهره‌مند شوند و این فضاها را ایجاد کنند.

محب خدایی تصریح کرد: در این راستا باید بحث توسعه «اکو کمپ» ها در استان در دستور کار قرار گیرد، چراکه اکثر علاقه‌مندان فعال این حوزه که درآمد ارزی بالایی نیز در این زمینه دارند به حوزه طبیعت‌گردی و گردشگری توریسم توجه جدی دارند.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی تسهیلات ویژه برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بیان داشت: در زمینه جذب گردشگر نیز باید فعالان حوزه آژانس‌ها از همه ظرفیت‌های کشور در جهت جذب گردشگران بیشتر به‌طرف استان بهره‌مند شوند.

طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی کشور با تأکید بر اینکه ما در طبیعت‌گردی استانداردهای خاص خود را داریم، گفت: متأسفانه در خیلی از مناطق گردشگری با این موضوع مواجه هستیم که الگوهایی را انتخاب می‌کنند که از اصالت محیطی خود خارج می‌شوند.

۵۰ آبشار و دریاچه میزبان طبیعت گردان

سید امین قاسمی هم با اشاره به اینکه استان لرستان دارای جاذبه‌های طبیعی و تاریخی غنی در کشور است، اظهار داشت: امروز لرستان به یکی از مقاصد گردشگری کشور تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه همه ۱۱ شهر لرستان میزبان گردشگرانی هستند که برای دیدن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی به این شهرها سفرکرده‌اند، تصریح کرد: لرستان با آثار تاریخی ویژه و ۵۰ آبشار و دریاچه طبیعی میزبان گردشگران است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اینکه لرستان مقصد استان‌های گرمسیری در حوزه گردشگری شده است؛ بر لزوم ایجاد ظرفیت‌ها و تجهیزات گردشگری در استان تأکید کرد.

مشکلات زیرساختی در آبشارهای خرم‌آباد

اسد عبدالهی فرماندار خرم‌آباد هم با بیان اینکه بیشترین جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و طبیعی استان در شهرستان خرم‌آباد قرار دارد، اظهار داشت: چهار آبشار معروف خرم‌آباد دارای مشکلات زیرساختی فراوانی هستند و برخی از آبشارها نیز هنوز شناخته‌شده نیستند.

وی با بیان اینکه یکی از معروف‌ترین آبشارهای خرم‌آباد، آبشار «بیشه» است، گفت: متأسفانه این آبشار با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، حدود ۱۴ مشکل فقط در این آبشار داریم.

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به اینکه این آبشار متولی خاصی ندارد، گفت: برخی بدون توجه به علائم هشداری در این آبشار شنا می‌کنند و غرق می‌شوند.

عبدالهی همچنین عدم تعمیر و نگهداری راه دسترسی را یکی دیگر از مشکلات منطقه آبشار «بیشه» برشمرد و گفت: راه و شهرسازی این طرح را نیمه‌کاره رها کرده است و این در حالی است که بنا بود این راه دسترسی را اصلاح کند.

وی با اشاره به عدم نظارت بر پارکینگ این آبشار و همچنین عدم ساماندهی سرویس‌های بهداشتی آن، گفت: همچنین حمل زباله منطقه گردشگری آبشار «بیشه» از دیگر مشکلات این منطقه محسوب می‌شود.

فرماندار خرم‌آباد همچنین بر ضرورت تأمین امنیت این منطقه گردشگری تأکید کرد و افزود: آبشارهای «هفت‌چشمه»، «وارک»، «نوژیان» و ... متولی ندارند.

عبدالهی گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما در حوزه راه شهرستان جاده خرم‌آباد به سپیددشت است که در برخی روزها میزان تردد در آن حدود ۳ هزار خودرو است.

وی افزود: این مسیر ۵۰ کیلومتر مسیر مشترک با جاده آبشار «بیشه» که یکی از گردشگرپذیرترین محورهای استان است دارد و ضرورت دارد که عملیات بهسازی در آن انجام شود.

بنابراین گزارش، خرم‌آباد، این سرزمین زیبایی‌های خیال‌انگیز چون تکه‌ای از بهشت ناب ایران‌زمین خوان پربرکت خود را گسترانده و قدوم طبیعت گردان را انتظار می‌کشد.