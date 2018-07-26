به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی صبح پنج‌شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه امروز به فضل خدا، جبهه مقاومت کاری کرده که آمریکایی‌های جنایتکار از منطقه خارج شوند، تأکید کرد: امروز جبهه ‌مقاومت و تمام آزادیخواهان منطقه و جهان رهبر معظم انقلاب اسلامی را به‌عنوان رهبر خود پذیرفته‌اند.

پیروزی ایران بر آمریکا

عضو خانه ملت بابیان اینکه به فضل خدا مردم ایران بر دولت آمریکا پیروز خواهند شد، گفت: در حال حاضر باید وحدت در کشور حفظ شود و همدلی تداوم یابد. من به‌عنوان یک عضو از مجلس و گروه امنیت ملی و سیاست خارجی که همه امور را رصد می‌کند، باید بگویم روزبه‌روز پیشرفت‌ها در کشور بیشتر می‌شود.

حسن بیگی گفت: نزدیکان ترامپ هم اذعان دارند که او روزبه‌روز آمریکا را منزوی‌تر می‌کند و به حمدالله در این شرایط چراغ اسلام روشن‌تر و پرچم اسلام بر قلل جهان به اهتزاز درمی‌آید.

وی افزود: امروز ما نیازمند وحدت همه‌جانبه از دولت هستیم چراکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند «پرچم در دستان دولت است» او فرمان اقتصاد مقاومتی را در دست دارد لذا باید تمام مسائل حاشیه‌ای برای حفظ سربلندی ایران اسلامی کنار گذاشته شود.

نماینده دامغان در مجلس گفت: در شرایطی که روزبه‌روز سنگرها را باید از استکبار بگیریم، دامغان می‌تواند یکی از مقاصد انرژی خورشیدی باشد و از طریق صادرات انرژی، ایران اسلامی می‌تواند در تمام کشورهای بزرگ دنیا و منطقه جای پای محکمی داشته باشد اما متأسفانه راهکارها و پیشنهادهای غلط باعث شد که باوجود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور امروز نتوانیم بهره کافی را از انرژی پاک ببریم و باید گفت نیروگاه های خورشیدی ما، قفل شده اند لذا امیدواریم با همراهی دولت در این زمینه بتوانیم کاری صورت دهیم.