برافراشته شدن پرچم سوریه در گذرگاه مرزی قنیطره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه با تسلط بر گذرگاه مرزی قنیطره وارد منطقه الحمیدیه، القحطانیه و رسم الرواضی در حومه قنیطره شد.

خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» اعلام کرد که ارتش این کشور یک درمانگاه صحرایی را تصرف کرده است که داخل آن مقادیر زیادی دارو که ساخت رژیم صهیونیستی می باشد کشف شده و این درمانگاه متعلق به تروریست ها بوده است.

تروریست ‌های جبهه النصره قبل از آنکه براساس توافق مصالحه، این معبر را به مقصد ادلب ترک کنند، آن را به آتش کشیده بودند.

گروه ‌های تروریستی قبل از آزادسازی این روستا، با استفاده از موقعیت آن روستاها و شهرهای اطراف به ویژه شهر «البعث» را هدف حملات خمپاره‌ ای و راکتی خود قرار می ‌دادند.