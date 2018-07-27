حضور سرمربی ذوب آهن در ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و پیکان از هفته اول لیگ هجدهم در ورزشگاه آزادی در حال برگزاری است.
* وینفرد شفر که به عملکرد موعود بنیادیفر داور بازی معترض بود، چندینبار با فریادهایش، اعتراض خود را به او نشان میدهد.
* امید نمازی سرمربی ذوبآهن که تیمش هفته آینده در اصفهان برابر استقلال به میدان خواهد رفت، برای آنالیز حریفش به ورزشگاه آزادی آمده بود.
* هواداران استقلال تا دقیقه ۱۵ به جای تشویق تیمشان، علیه وزیر ورزش و جوانان شعار میدادند.
* وینفرد شفر که از عملکرد بازیکنانش ناراضی بود، بارها با فریادهایش از آنان میخواست بازی بهتری از خود ارائه دهند.
* در پایان نیمه اول شفر باز هم دست از سر داور برنداشت. سرمربی استقلال به سمت بنیادی فر رفت و لحظاتی با او با عصبانیت صحبت کرد.
* در پایان نیمه اول، سید مهدی رحمتی به سمت موعود بنیادیفر رفت و لحظاتی با او در خصوص قضاوتش صحبت کرد.
