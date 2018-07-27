۵ مرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۱۵

حواشی بازی پیکان و استقلال؛

حضور سرمربی ذوب آهن در ورزشگاه آزادی

امید نمازی سرمربی تیم ذوب آهن که تیمش هفته آینده برابر استقلال به میدان خواهد رفت، برای تماشای دیدار آبی‌پوشان با پیکان در ورزشگاه آزادی حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و پیکان از هفته اول لیگ هجدهم در ورزشگاه آزادی در حال برگزاری است.

* وینفرد شفر که به عملکرد موعود بنیادی‌فر داور بازی معترض بود، چندین‌بار با فریادهایش، اعتراض خود را به او نشان می‌دهد.

* امید نمازی سرمربی ذوب‌آهن که تیمش هفته آینده در اصفهان برابر استقلال به میدان خواهد رفت، برای آنالیز حریفش به ورزشگاه آزادی آمده بود.

* هواداران استقلال تا دقیقه ۱۵ به جای تشویق تیمشان، علیه وزیر ورزش و جوانان شعار می‌دادند.

* وینفرد شفر که از عملکرد بازیکنانش ناراضی بود، بارها با فریادهایش از آنان می‌خواست بازی بهتری از خود ارائه دهند.

* در پایان نیمه اول شفر باز هم دست از سر داور برنداشت. سرمربی استقلال به سمت بنیادی فر رفت و لحظاتی با او با عصبانیت صحبت کرد.

* در پایان نیمه اول، سید مهدی رحمتی به سمت موعود بنیادی‌فر رفت و لحظاتی با او در خصوص قضاوتش صحبت کرد.

