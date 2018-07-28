به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان ریاحی به عنوان داور چهاردهمین جشنواره سینمای مستقل فیلیپین «سینمالایا» به این کشور سفر خواهد کرد.

این جشنواره به رقابت فیلم‌های مستقل سینمایی، کوتاه، تجربی، مستند و انیمیشن اختصاص دارد.

مرجان ریاحی مستندساز و فیلمنامه‌نویس، مدیر و موسس «پایگاه خبری فیلم کوتاه»، یکی از اعضای هیات داوران بنیاد توسعه سینمای آسیا و اقیانوسیه «نتپک» در این جشنواره است.

مرجان ریاحی در بیش از ۲۴ جشنواره جهانی به عنوان رییس هیات داوران یا داور حضور داشته است. از آن جمله می‌توان به رییس هیات داوران آسیایی در پانزدهمین جشنواره «شب‌های سیاه» تالین استونی، رییس هیات داوران بخش فیلم کوتاه هفدهمین جشنواره کودکان «فیل طلایی» حیدرآباد هند، رییس هیات داوران آسیایی جشنواره فیلم‌های فانتزی «بوچئون» در کره جنوبی، داور جشنواره «وزول» فرانسه، جشنواره زنان «هرات» در افغانستان، جشنواره «چشم سوم» در هندوستان، جشنواره «زوم» در لهستان و آکادمی «گرند آف» در لهستان اشاره کرد.

چهاردهمین جشنواره فیلم‌های مستقل فیلیپین «سینمالایا» ۳ تا ۱۲ آگوست مصادف با ۱۲ تا ۲۱ مرداد برگزار می‌شود.