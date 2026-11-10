به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی صبح سه شنبه در آیین اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حضور شرکت کنندگان، اساتید و فعالان قرآنی را گرامی داشت و از تلاش مجموعه‌های دست‌اندرکار در ترویج فرهنگ قرآن کریم قدردانی کرد.

وی با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت‌های قرآنی پس از برگزاری مسابقات اظهار کرد: دبیرخانه این جشنواره باید به صورت مستمر در استان فعال باشد و با انجام مطالعات و برنامه ریزی‌های لازم زمینه ارتقای کیفیت دوره‌های آینده را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان ادامه داد: هدف از برگزاری چنین رویدادهایی نباید فقط حضور چند روزه شرکت کنندگان باشد بلکه باید بررسی کنیم این جشنواره تا چه اندازه توانسته است یک جریان فرهنگی و قرآنی در سطح استان و کشور ایجاد کند و «مدهامتان» باید با همین رویکرد به مسیر خود ادامه دهد تا علاوه بر شناسایی استعدادها و ایجاد فضای رقابت، زمینه‌ساز تحولات فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های قرآن کریم باشد.

آیت‌الله شعبانی موثقی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نوجوانان و جوانان فعال در عرصه‌های قرآنی افزود: قرآن کریم علاوه بر ظاهر دارای باطنی عمیق است و حفظ، قرائت و تلاوت آن هرچند توفیقی الهی و بسیار ارزشمند است اما به تنهایی کافی نیست بلکه باید تلاش کنیم قرآن کریم به قلب انسان راه پیدا کند و آموزه‌های آن در وجود و رفتار جامعه جاری شود چراکه رشد معنوی و تقرب به خداوند تنها به آشنایی ظاهری محدود نمی‌شود.

امام جمعه همدان با تاکید بر نقش اساتید و پایگاه‌های قرآنی تصریح کرد: فعالیت این مجموعه‌ها نباید تنها به آموزش الفاظ و ظواهر قرآن محدود شود بلکه باید زمینه انس عمیق‌تر نسل جوان با معارف و مفاهیم قرآن کریم را فراهم کنند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط سیاسی و تحولات بین‌المللی به تحلیل جایگاه والای جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی پرداخت و عنوان کرد: جامعه اسلامی در راستای عزت، استقلال، پیشرفت و دستیابی به قدرت بیشتر باید آموزه‌های قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) را محور حرکت خود قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان ادامه داد: قرآن باید در راس فعالیت‌های فرهنگی جامعه باشد و همان‌گونه که امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب در سیره خود بر پیوند میان قرآن، معنویت و اداره جامعه تاکید داشتند، ترویج فرهنگ قرآنی باید به یک اولویت جدی تبدیل شود.

آیت‌الله شعبانی موثقی با تاکید بر تفاوت میان قرائت ظاهری قرآن و فهم عمیق معارف آن خاطرنشان کرد: صرف تلاوت و حفظ قرآن بدون توجه به تفسیر و معارف اهل‌بیت (ع) نمی‌تواند انسان را به حقیقت آموزه‌های الهی برساند همان‌گونه که در ماجرای قرار گرفتن قرآن‌ها بر سر نیزه‌ها در جنگ صفین دیدیم قرآن باید در کنار تفسیر و تبیین عترت مورد توجه قرار گیرد چراکه براساس حدیث شریف ثقلین، فهم صحیح معارف قرآن با تمسک به اهل‌بیت (ع) معنا و عمق پیدا می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در پایان با اشاره به اهمیت حفظ قرآن کریم و توجه ویژه به تربیت حافظان، بیان کرد: امیدواریم نوجوانان و جوانان بیش از گذشته در مسیر انس، حفظ، فهم و عمل به قرآن کریم گام بردارند.