۲۰ نفر مصدوم شدند/ ترک خوردگی تعدادی از منازل/اعزام ۸ تیم ارزیابی

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: زلزله ۴.۱ ریشتری «کوهدشت» در استان لرستان را لرزاند.

غلامرضا آقامیرزایی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه و ۵۱ ثانیه، زلزله ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در کوهدشت به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است، تصریح کرد: این زلزله در عرض جغرافیایی ۳۳.۶۵۳ و طول جغرافیایی ۴۷.۶۸۱ رخ داده است.

۰۱:۰۲ ۸ تیم کار ارزیابی خسارات زلزله کوهدشت را انجام می‌دهند

نورمحمد فردی بیرانوند فرماندار کوهدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در این شهرستان اظهار داشت: بلافاصله ستاد بحران کوهدشت تشکیل جلسه داد.

وی با بیان اینکه در جلسه ستاد بحران مقرر شد که چند گروه برای ارزیابی خسارات زلزله در مناطق شهری و روستایی اعزام شوند، تصریح کرد: ۸ تیم کار ارزیابی خسارات زلزله را انجام می دهند.

فرماندار کوهدشت ادامه داد: زلزله کوهدشت تاکنون ۲۰ مصدوم داشته است که از این تعداد ۱۸ مصدوم سرپایی مداوا شدند و دو مصدوم شامل یک مرد و یک کودک در بیمارستان بستری هستند.

فردی بیرانوند خاطرنشان کرد: نتیجه ارزیابی خسارات تا صبح امروز یکشنبه اعلام می شود.

۱۲:۴۰ افزایش تعداد مصدومان زلزله کوهدشت به ۱۹نفر

حسن امینی زاده رئیس شبکه بهداشت و درمان کوهدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تعداد مصدومان ناشی از وقوع زلزله در شهرستان کوهدشت به ۱۹ نفر رسید.

وی خاطرنشان کرد: از ساعتی پیش تاکنون مصدوم جدیدی به بیمارستان های این شهرستان مراجعه نکرده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کوهدشت یادآور شد: امکان وجود مصدوم در روستاهای دورافتاده محتمل است اما تاکنون گزارشی در این رابطه به شبکه بهداشت و درمان کوهدشت ارائه نشده است.

۰۰:۰۶ تعداد مصدومان زلزله کوهدشت به ۱۸ نفر رسید

حسن امینی زاده رئیس شبکه بهداشت و درمان کوهدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: زلزله کوهدشت تاکنون ۱۸ مصدوم داشته است.

وی بیان داشت: مجروحیت این مصدومان شامل شکستگی پا، صدمه و بریدگی با شیشه می شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کوهدشت خاطرنشان کرد: همه نیروهای مرکز بهداشت کوهدشت آماده باش هستند و به مردم خدمات ارائه می دهند.

۲۳:۴۱ ترک خوردگی تعدادی از واحدهای مسکونی شهری/ تکذیب وقوع انفجار

نورمحمد فردی بیرانوند فرماندار کوهدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه ۴.۱ ریشتری در کوهدشت اظهار داشت: جلسه ستاد بحران در فرمانداری کوهدشت در حال برگزاری است تا میزان خسارت های وارد شده به ساختمان ها از جمله ترک خوردگی واحدها مسکونی را بررسی کنند.

وی یادآور شد: این زمین لرزه بیشتر در شهر کوهدشت احساس شده است.

فرماندار کوهدشت همچنین شایعات مطرح شده در فضای مجازی پیرامون وقوع انفجار در کوهدشت را تکذیب کرد.

۲۳:۳۷ تعداد مصدومان غیرمستقیم زلزله کوهدشت به ۱۴ نفر رسید

آرمان منصوری بخشدار مرکزی کوهدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: زلزله کوهدشت تاکنون ۱۴ مصدوم داشته است.

وی با بیان اینکه این مصدومان، مصدوم آواری نیستند و در حین فرار دچار جراحت شده اند، تصریح کرد: پیچ خوردگی مچ پا، شکستگی و بریدگی جراحت های گزار