به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی در مورد اینکه قبل از اعلام فهرست نهایی تیم ملی اعلام کرده بود حسینی خط خواهد خورد گفت: اختلافاتی که وجود داشت باعث شد که سیدجلال حسینی از تیم ملی خط بخورد. من پیش بینی این را کرده بودم و متاسفانه حدس ما هم درست از آب درآمد و سیدجلال را از تیم ملی خط زدند.

وی ادامه داد: با این حال تلاش زیادی کردیم تا بتوانیم کاپیتان را از نظر روحی به شرایط مطلوب برگردانیم.

گرشاسبی در مورد ادامه درگیری های برانکو و کی روش گفت: این موضوع تمام شد و دیگر اختلافی وجود نخواهد داشت.