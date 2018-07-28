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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰:۲۹

دلیل خط خوردن سیدجلال حسینی از تیم ملی فوتبال قبل از جام‌جهانی

دلیل خط خوردن سیدجلال حسینی از تیم ملی فوتبال قبل از جام‌جهانی

بنا بر اعلام سرپرست باشگاه پرسپولیس اختلافاتی که بین کی روش و برانکو وجود داشت باعث خط خوردن کاپیتان سرخپوشان از تیم ملی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی در مورد اینکه قبل از اعلام فهرست نهایی تیم ملی اعلام کرده بود حسینی خط خواهد خورد گفت: اختلافاتی که وجود داشت باعث شد که سیدجلال حسینی از تیم ملی خط بخورد. من پیش بینی این را کرده بودم و متاسفانه حدس ما هم درست از آب درآمد و سیدجلال را از تیم ملی خط زدند. 

وی ادامه داد: با این حال تلاش زیادی کردیم تا بتوانیم کاپیتان را از نظر روحی به شرایط مطلوب برگردانیم.

گرشاسبی در مورد ادامه درگیری های برانکو و کی روش گفت: این موضوع تمام شد و دیگر اختلافی وجود نخواهد داشت. 

کد مطلب 4359513
رضا خسروي

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    نظرات

    • علمی اجتماعی شمیلا IR ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
      2 28
      پاسخ
      واقعا حیف شد و سید جلال عزیز را به هر دلیلی ناجوانمردانه از رفتن به جام جهانی بازداشتند. خداوند حافظ سید جلال قهرمان ما باشد.

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