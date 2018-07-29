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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۹

به میزبانی حوزه هنری؛

بزرگداشت غلامرضا شکوهی برگزار می‌شود

بزرگداشت غلامرضا شکوهی برگزار می‌شود

مراسم یادبود غلامرضا شکوهی، شاعر آیینی اهل خراسان، به مناسبت نخستین سالروز رحلتش به همراه رونمایی از آخرین مجموعه غزل وی با عنوان «پنجه بر پیشانی» در حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،   هم‌زمان با سالروز رحلت غلامرضا شکوهی، مراسم یادبودی در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

شکوهی مردادماه سال ۹۶ برای حضور در شب شعر رضوی که از سوی موسسه شهرستان ادب در فرهنگ‌سرای اندیشه برگزار می‌شد به تهران سفر کرده بود. وی پس از برگزاری این شب شعر برای عزیمت به مشهد مقدس در راه فرودگاه مهرآباد تهران دچار عارضه قلبی و مغزی شد که پس از بستری در بیمارستان رسالت تهران چهره در نقاب خاک کشید.

شکوهی از جمله شاعران پیش‌کسوت خراسانی بود که سالیان دراز به فعالیت‌های فرهنگی و هنری پرداخته و شاگردان زیادی را نیز تربیت کرده بود.

به مناسبت نخستین سالروز رحلت این شاعر آیینی، مراسم یادبودی به همراه رونمایی از آخرین مجموعه غزل وی با عنوان «پنجه بر پیشانی» که از سوی انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده برگزار می‌شود.

مراسم یاد شده ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۳ مردادماه در سالن مهر حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ با حضور هنرمندان و شاعران آیینی از جمله سیدعلی موسوی گرمارودی، محمدعلی مجاهدی، علی انسانی، یوسف‌علی میرشکاک، علی‌رضا قزوه، مصطفی محدثی خراسانی، ناصر فیض، مرتضی امیری اسفندقه و سعید بیابانکی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4359885
حمید نورشمسی

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