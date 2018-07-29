به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «بهترین نویسندگان ایران» در راستای پاسداشت نیم قرن تلاش نویسندگان ایرانی در زمینهادبیات کودک و نوجوان تلاش کرده بهترین داستانها را از بهترین نویسندگان ایرانی در قالبی فاخر و با همکاری تصویرگران شاخص ایرانی گردهم بیاورد.
این مجموعه به سردبیری محمود برآبادی بر آن است راهنمایی برای کودکان و خانوادههای فارسیزبان مهیا کند تا با آثار برجسته ادبیات کودک ایران پیوندی مستحکم داشته باشند.
در بخش اول، ۲۰ عنوان از این مجموعه با داستانهایی از علی اشرف درویشیان، نورالدین زرینکلک، سوسن طاقدیس، داوود غفارزادگان، علی اصغر سیدآبادی، لاله جعفری، سیدنوید سیدعلیاکبر، شکوفه تقی، سرور پوریا، عذرا جوزدانی، مجید راستی و جعفر ابراهیمی شاهد منتشر شده است. تصویرگری این داستانها با همکاری تصویرگران صاحبسبکی همچون نورالدین زرینکلک، علی خدایی، معصومه اعتبارزاده، غزاله بیگدلو، ماهنی تذهیبی، فریده شهبازی، نفیسه شهدادی، منصوره حسینی، میترا عبداللهی، مانلی منوچهری انجام شده است.
این مجموعه قرار است شامل پنجاه کتاب از پنجاه نویسنده و تصویرگر ایرانی باشد.
به همین منظور روز شنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شهرکتاب مرکزی به نشانی یابان دکتر شریعتی، بالاتر از مطهری، نبش کوچه کلاته، طبقه اول، برنامه رونمایی از این مجموعه برگزار میشود.
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