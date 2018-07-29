به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، از جمله نکات خبرساز در دیدار اخیر هیئت دولت با رهبر انقلاب اسلامی، حمایت صریح حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از مواضع مقتدرانه‌ی رئیس‌جمهور در سفر به اروپا بود. این موضع در دیدار سفیران، کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه با رهبر انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفت و ایشان سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد» را «سیاست و رویکرد نظام» معرفی نموده و از وزارت خارجه پیگیری جدی این‌گونه مواضع رئیس‌جمهور را خواستار شدند.

اما راز حمایت‌های صریحی که اخیراً از سوی رهبر انقلاب نسبت به مواضع رئیس‌جمهور اعلام می‌شود چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، توجه به چند نکته ضروری است:



۱- حمایت همیشگی از دولت

یکی از رویه‌های ثابت و همیشگی رهبر انقلاب، حمایت ایشان از دولت‌های مختلف است. از نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قوه‌ی مجریه در نظام اسلامی سکان‌دار اجرایی کشور است و بار اصلی و سنگین اداره‌ی کشور بر عهده‌ی آن است: «دأب بنده این است که همیشه از همه‌ی دولتها که بر سر کار هستند حمایت میکنم؛ امروز هم همین‌جور است، بعد از این هم ان‌شاءالله تا زنده هستیم همین‌جور خواهد بود.» (۱۳۹۶/۳/۲۲)



۲- ایستادگی دولت در مقابل سلطه‌گری استکبار با اتکاء بر تجربیات

ایستادگی در مقابل زورگویی‌ها و سلطه‌طلبی‌های مستکبرین همواره یکی از مطالبات اساسی رهبر انقلاب از مسئولان و به‌خصوص دولت بوده است. ایشان مشخصاً در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران، «قدرتمندانه و با صلابت ظاهر شدن در مقابل آمریکا» را از دولت دوازدهم مطالبه کرده و این موضوع را به‌عنوان یکی از سه «جهت‌گیری اصلی»‌ای که لازم است در این دولت رعایت شوند برشمردند: «در برابر هر سلطه‌طلبی، با صلابت و قدرت ظاهر بشوید؛ آن سلطه‌طلب هر که میخواهد باشد؛ امروز از همه متجاوزتر و وقیح‌تر، رژیم ایالات متّحده‌ی آمریکا است؛ در مقابل اینها با صلابت ظاهر بشوید، با قدرت ظاهر بشوید؛ با پشتوانه‌ی اقتدار ملّی و کمک این مردم میتوانید از ترفندهای آنها جلوگیری کنید و آن را دفع کنید. چهار دهه، تجربه‌ی فعّالیّت بین‌المللی به ما نشان میدهد که هزینه‌ی تسلیم در برابر قدرتهای زورگو بمراتب بیشتر از هزینه‌ی ایستادگی در مقابل آنها است.» (۱۳۹۶/۵/۱۲)



از سوی دیگر «تجربه‌آموزی از برجام» در راستای شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر از دولت آمریکا، یکی دیگر از مطالبات رهبر انقلاب از دولت در این زمینه بوده است؛ موضوعی که در دیدار هیئت دولت با ایشان در شهریور ۹۵ به‌صراحت مطرح شده بود: «در مورد برجام، آن نکته‌ای که من میخواهم بگویم این است که اوّلاً بدحسابی‌های طرف غربی را -یعنی بخصوص آمریکا را- به حساب بیاوریم؛ مطلقاً در صدد این نباشیم که بدحسابی طرف مقابل را و بدقِلقی طرف مقابل را و خیانت طرف مقابل را یک‌جوری توجیه کنیم؛ این دارد بدحسابی میکند -الان مشخّص است، آمریکایی‌ها دارند بدحسابی میکنند- این بدحسابی را به حساب بیاوریم، به این توجّه کنیم. و [ثانیاً] تجربه بیاموزیم؛ اینکه حالا ممکن است که فرض کنید این دولت یا یک دولت دیگری در آمریکا یا در فلان کشور یک وعده‌ای به ما بدهد و یک حرفی بزند، به این وعده و مانند اینها هیچ نمیشود اعتماد کرد.» (۱۳۹۵/۶/۳)



این روزها که با عهدشکنیِ دولت آمریکا و خروج آن از برجام، فضای روشنی نسبت به دشمنی عمیق و مبنایی این دولت مستکبر علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده است، مشخصاً شاهد موضع‌گیری‌های منطبق با منافع ملی از سوی شخص رئیس‌جمهور از جمله در سخنرانی ایشان در همایش رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستیم. مواضع اخیر رئیس محترم دولت مبنی بر «ضرورت ایستادگی در مقابل زورگویی‌های دولت آمریکا»، «به‌مثابه‌ی تسلیم دانستن هرگونه سخن گفتن و مذاکره با آمریکا» و «تبیین روند تاریخی توطئه‌گری این دولت علیه ایران، انقلاب اسلامی و منافع ملی کشورمان» از جمله نکاتی است که در راستای جهت‌گیری صحیح اداره‌ی کشور و مطالبه‌ی رهبر انقلاب از دولت قرار دارد.



۳- شنیده شدن صدای واحد از مسئولین کشور در مسائل جهانی

یکی دیگر از مطالبات مهم رهبر انقلاب از مسئولان کشور و مشخصاً دولت، پرهیز از القای هرگونه دوگانگی به‌خصوص در مسائل جهانی و بین‌المللی است. از نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای کاملاً ضروری است که در مقابل دشمنی قدرت‌های مستکبر، از مسئولین کشور صدایی واحد شنیده شود؛ این موضوع به‌عنوان یک مطالبه‌ی مهم رهبر انقلاب، بلافاصله پس از انتخابات سال ۹۶ در سخنرانی ایشان به‌مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (رحمه‌الله) مورد تأکید قرار گرفت: «در مسائل جهانی، از کشور باید صدای واحدی شنیده بشود؛ این را همه‌ی مسئولان محترم کشور توجّه کنند؛ در مسائل مهمّ بین‌المللی، یک صدای واحد قوی باید از داخل کشور شنیده بشود؛ صداهای گوناگون از مسئولین شنیده نشود. حالا ممکن است فلان نویسنده یا فلان کسی که در فضای مجازی کار میکند، عقیده‌ی دیگری داشته باشد، اهمّیّت ندارد؛ مسئولان کشور باید حرف واحدی بزنند، صدای واحدی داشته باشند.» (۱۳۹۶/۳/۱۴)

بنابراین یکی دیگر از دلایل حمایت رهبر انقلاب از مواضع و رویکرد دولت در فضای بین‌المللی به این مسئله برمی‌گردد.



جمع‌بندی

با نگاهی کلان به مواضع رهبر انقلاب و نیز روش و ممشای ایشان، راز حمایت‌های صریح معظم‌له از مواضع ضداستکباری اخیر دولت روشن می‌شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اولاً به‌صورت کلی همواره از دولت‌های منتخب و مستقر در جمهوری اسلامی حمایت کرده و بالاترین و بیشترین کمک‌ها را در مسیر پیشرفت کشور و حل مشکلات مردم به دولت‌ها داشته‌اند. از سوی دیگر مواضع اخیر رئیس‌جمهور در مقابله با توطئه‌گری دولت آمریکا، در راستای خواست و مطالبه‌ی رهبر انقلاب و نگاه انقلاب اسلامی در مقابل مستکبرین و با اتکاء به تجربیات گذشته بوده، و از دیگر سو رهبر انقلاب شنیده شدن صدایی واحد در مسائل جهانی و پرهیز از دوگانگی حاکمیتی در مقابل بیگانگان را همواره مطالبه کرده و از چنین فضایی استقبال و حمایت می‌کنند.

آنچه در این میان مهم و ضروری است «استمرار رویکرد صحیح» با هدف صیانت از منافع ملی، پیشرفت حقیقی کشور و حل مشکلات مردم است؛ موضوعی که می‌تواند تداوم‌بخش حمایت‌های رهبر معظم انقلاب باشد.