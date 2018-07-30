ایده هنری چگونه به ذهن هنرمندان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «وقتی خیال در می زند» رادیو فرهنگ ضمن گفتگو با هنرمندان و بیان خاطرات دوران کودکی آنها، درباره چگونگی پیدایش اثر هنری هنرمند و اینکه چه می شود که در خیال و ذهن هنرمند یک اثر شکل می گیرد تا به مرحله اجرا برسد صحبت می کند.

پیش از این در این برنامه با بهروز رضوی گوینده، محمد رضا عبدالملکیان شاعر، احمد خلیلی فرد نقاش، بهمن عبدی کاریکاتوریست، کامران افشار مهاجر گرافیست، صادق رحمانی شاعر و هنرمندان دیگر گفتگو شده است.

«وقتی خیال در می زند» به تهیه کنندگی الهه بیات و کارشناس مجری فاطمه داوودیان روزهای یکشنبه ساعت ۱۷ به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو فرهنگ پخش می شود.

رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز قابل دریافت است.