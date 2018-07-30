به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجبی، نویسنده کودک و نوجوان، عصر دیروز هفتم مردادماه به کتابخانه فرزانگان رفت و در قالب برنامه «یک‌شنبه‌های کتاب» که به همت فرهنگسرای گلستان و مدیریت فرهنگی- هنری منطقه ۸ تهران برگزار می‌شود، با مخاطبان خود دیدار و گفتگو کرد. او در این جلسه برای بچه‌ها درباره عناصر داستانی و چگونگی نوشتن یک داستان گفت و به تعریف موضوعاتی چون تعلیق در داستان پرداخت و بخش‌هایی از کتاب «نیلی در شهر سوخته»، که معرفی استان سیستان و بلوچستان است را برای مخاطبان خود خواند.

«نیلی در شهر سوخته» یک جلد از مجموعه ۱۳ جلدی «نامه‌های نیلی» است. در این مجموعه داستان، «نیلی» که نام یک گربه ایرانی است به نقاط مختلف کشور سفر می‌کند و از بناهای تاریخی و غذاها و آداب و رسوم مردم می‌گوید.

مهدی رجبی در این جلسه کتابخوانی با بچه‌ها از سیستان و بلوچستان گفت که زادگاه رستم است. همچنین به جاذبه‌های گردشگری این استان چون شهر سوخته و قلعه بمپور و پابهار و جنگل‌های حرا اشاره کرد و از بچه‌ها خواست تا بخش‌هایی از کتاب، همچنین نامه‌های نیلی به دوست و صاحبش، سورنا را بخوانند.

به گفته نویسنده «نامه‌های نیلی»، این مجموعه، تحت‌تاثیر «نامه‌های فلیکس» نوشته شده؛ فلیکس، یک خرگوش است که به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کند و برای صاحبش «سوفی» نامه می‌نویسد. این کتاب، نوشته آنت لَنگِن، نویسنده آلمانی با ترجمه محبوبه نجف‌خانی است که از سوی نشر زعفران منتشر و با استقبال خوب مخاطبان روبه‌رو شد. حالا مهدی رجبی بر همان اساس، مجموعه «نامه‌های نیلی» را نوشته چراکه معتقد است، بچه‌ها، آن‌گونه که باید و شاید ایران را نمی‌شناسند و اطلاعات ویکی‌پدیایی هم به کارشان نمی‌آید در نتیجه لازم است نویسندگان در قالب داستان‌های جذاب، بچه‌ها را با بخش‌های مختلف ایران آشنا کنند.

مهدی رجبی در این جلسه، مخاطبان کودک و نوجوان خود را با کشفیات باستان‌شناسی در شهر سوخته، چون نخستین خط کش و همچنین پویانمایی جهان و اولین جراحی مغز در دنیا آشنا کرد. بچه‌ها همچنین با موسیقی، غذای محلی و پوشش گیاهی و جانوری این استان آشنا شدند.

جلد دوم این مجموعه که عنوان آن، «نیلی در سرزمین زعفران» است از بندر گواتر و سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود به طوس و زادگاه فردوسی می‌رسد. در این کتاب، بچه‌ها با شاهنامه و سراینده آن آشنا می‌شوند و موانعی چون هفت خان رستم، سر راهشان قرار می‌گیرد. «نیلی در قلعه گنج» هم عنوان سومین جلد از این مجموعه است که تاکنون منتشر شده و کودکان و نوجوانان را با کرمان و شهرهای کویری آشنا می‌کند.

به گفته نویسنده «نامه‌های نیلی»، نخستین‌بار است که نویسنده و ناشر و تصویرگر و راهنمای گردشگری کنار هم می‌نشینند و به نگارش کتابی داستانی درباره ایران برای بچه‌ها می‌پردازند. همچنین در این مجموعه تنها به ارائه اطلاعات خشک و دائره‌المعارفی به بچه‌ها پرداخته نشده، بلکه نویسنده همه این اطلاعات خام را جمع‌آوری کرده و در قالب داستان و با زبانی طنزآمیز در اختیار بچه‌ها گذاشته‌ است.