جشنواره فیلم مستند آذربایجان در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم مستند آذربایجان، شهرام علیزاده، دبیر جشنواره با اعلام این خبر اظهار کرد: خانه سینمای مستند تبریز با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانشرقی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، اولین جشنواره استانی فیلم مستند آذربایجان را با نگاهی به یک دهه تولید فیلم مستند استان برگزار می کند.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، بازنمایی تاریخ و فرهنگ جامعه آذربایجان، صیانت از هویت ملی مبتنی بر انگاره‌های دینی، ایرانی و بومی، تقویت سینمای مستند خلاق آذربایجان، بیان نسبت سینمای مستند با واقعیات اجتماعی، آشنایی فیلمسازان استان با تحولات نوین سینمای مستند ایران، توجه به اهمیت اقتصاد سینمای مستند با تأکید بر رفع موانع تولید، توزیع و نمایش این آثار در عرصه‌های داخلی برگزار خواهد شد.

علیزاده گفت: این جشنواره شامل بخش مسابقه استانی، نگاه ویژه، بخش های جنبی و کارگاه تخصصی خواهد بود.

به گفته این مستندساز فعال کشور موضوع مسابقه استانی آزاد بوده و مستندسازان می توانند مستندهای کوتاه(تا ۴۵دقیقه) و مستندهای بلند(بالای ۴۵دقیقه) خود که بعد از سال ۱۳۸۵ تولید شده‌اند را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

دبیر جشنواره مستند آذربایجان ادامه داد: در بخش نگاه ویژه به موضوعاتی چون حوزه مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حمایت از کالای ایرانی، چشم انداز سرزمین زیبای آذربایجان (تبریز ۲۰۱۸) و محیط‌زیست پرداخت می‌شود.

علیزاده گفت: در بخش های جنبی جشنواره، برنامه هایی چون نکوداشت، مروری بر آثار مصطفی رزاق کریمی، مروری بر مستندهای منتخب استان اصفهان، نمایش مستند های پرتره از چهره‌های علمی، ادبی، سیاسی و هنری آذربایجان شرقی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از برگزاری کارگاه تخصصی با موضوع از ایده تا کارگردانی با حضور مدرس و مستندساز موفق کشور، رهبر قنبری خبر داد.

گفتنی است، جشنواره مستند آذربایجان از ۵تا۸ شهریور ماه در تبریز برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵مردادماه به دبیرخانه جشنواره (خانه مستند تبریز) واقع در سر بالایی ولیعصر، اول بلوار استاد شهریار، مجتمع سینمایی ۲۲بهمن(سینما ناجی) ارسال کنند.