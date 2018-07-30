۱۱ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فضل الله برزویی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو، موتورسیکلت، محتویات داخل خودرو، منزل، اماکن دولتی و زیورآلات کودکان رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان و شهرستان های شهرکرد، اردل، لردگان، بن، سامان و بروجن با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند ۱۱ سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۱۸ فقره سرقت خودرو، موتورسیکلت، محتویات داخل خودرو، منزل، اماکن دولتی و زیورالات کودکان اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.