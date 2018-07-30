  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۲۸

روز شلوغ انتصاب ها در استانداری هرمزگان/۳ انتصاب دیگر انجام شد

روز شلوغ انتصاب ها در استانداری هرمزگان/۳ انتصاب دیگر انجام شد

بندرعباس - بعد از انتصاب ۶ سرپرست فرمانداری و یک مدیرکل، عصر دوشنبه هم ۳ انتصاب دیگر در استانداری رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار هرمزگان با صدور حکمی محسن زینلی تختی را به سمت سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان منصوب کرد.

در متن حکم دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان خطاب به محسن زینلی تختی آمده است: با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل منصوب می شوید.

سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان منصوب شد

استاندار هرمزگان با صدور حکمی رضا کمالی زرکانی را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان منصوب کرد.

در متن حکم دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان خطاب به رضا کمالی زرکانی آمده است: با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری منصوب می شوید.

مشاور استاندار هرمزگان در پیگیری امورات توسعه سواحل مکران منصوب شد

استاندار هرمزگان با صدور حکمی عبدالحمید سعدینی را به سمت مشاور استاندار در پیگیری امورات توسعه سواحل مکران منصوب کرد.

در متن حکم دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان خطاب به عبدالحمید سعدینی آمده است: با استعانت از ایزد منان و با توجه به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور استاندار در پیگیری امورات توسعه سواحل مکران منصوب می شوید.

کد مطلب 4361462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها