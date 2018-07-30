روز شلوغ انتصاب ها در استانداری هرمزگان/۳ انتصاب دیگر انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار هرمزگان با صدور حکمی محسن زینلی تختی را به سمت سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان منصوب کرد.

در متن حکم دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان خطاب به محسن زینلی تختی آمده است: با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل منصوب می شوید.

سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان منصوب شد

استاندار هرمزگان با صدور حکمی رضا کمالی زرکانی را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان منصوب کرد.

در متن حکم دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان خطاب به رضا کمالی زرکانی آمده است: با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری منصوب می شوید.

مشاور استاندار هرمزگان در پیگیری امورات توسعه سواحل مکران منصوب شد

استاندار هرمزگان با صدور حکمی عبدالحمید سعدینی را به سمت مشاور استاندار در پیگیری امورات توسعه سواحل مکران منصوب کرد.

در متن حکم دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان خطاب به عبدالحمید سعدینی آمده است: با استعانت از ایزد منان و با توجه به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور استاندار در پیگیری امورات توسعه سواحل مکران منصوب می شوید.