ساخت یدک کش های مورد نیاز منطقه آزاد انزلی توسط وزارت دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، نشست افزایش همکاری ها و خدمات دریایی بین سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و سازمان منطقه آزاد انزلی در مرکز شهید تمجیدی صنایع دریایی با حضور امیر دریادار رستگاری معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، رضا مسرور رئیس هیئت مدیر و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، رئیس مرکز شهید تمجیدی و مدیران و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان صنایع دریایی کشور برگزار شد.

امیر دریادار رستگاری معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در این نشست با اشاره به توافقات صورت گرفته برای ساخت شناورهای مورد نیاز منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: برای ساخت تعدادی از شناورهای گردشگری و مسافربری توافقات خوبی حاصل شد و به زودی برنامه ساخت یدک کش های مورد نیاز سازمان منطقه آزاد انزلی به منطور خدمات دهی در بندر کاسپین به عنوان بزرگترین بندرایران در دریای خزر را در دستور کار خود قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به توانمندی های سازمان صنایع دریایی در زمینه خدمات رسانی دریایی افزود: سازمان صنایع دریایی و مجموعه شهید تمجیدی امروز به عنوان یک بازوی صنعتی در کنار مناطق آزاد و به خصوص منطقه آزاد انزلی جهت ساخت انواع شناورها، خدمات پس از فروش و همه گونه همکاری های لازم و مورد نیاز دریایی قرار دارند و در چند روز آینده یک دستگاه جرثقیل ۲۵۰ تنی از مرکز شهید تمجیدی به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی انتقال داده خواهد شد.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین را یک مزیت اعلام کرد و افزود : با توجه به مقرارات و مزایای منطقه آزاد انزلی و خدمات و حمایت هایی که این منطقه می تواند برای صاحبان کالا و صاحبان صنایع ارائه کند، می تواند نقش بسیار مهمی برای تقویت جایگاه ایران در مناسبات بین المللی در دریای خزر ایفا کند.

وی اضافه کرد: با اتفاقات خوبی که در سنوات اخیر در بخش صنعتی، بندری و گردشگری در این منطقه رخ داده شاهدیم که منطقه آزاد انزلی فرصتی بسیار ارزشمند برای استان گیلان و مزیتی خاص برای کشور در بین کشورهای حاشیه خزر باشد.

رضا مسرور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت بهره گیری از توان داخلی در امور بندری اظهار داشت: یکی از رویکردهای منطقه آزاد انزلی بهره گیری از توان بخش خصوص داخلی متخصص و توانمند است.

وی یکی از بهترین مجموعه های فعال در سطح کشور را مجموعه شهید تمجیدی صنایع دریایی وزارت دفاع دانست و گفت: این صنعت در زمینه تجهیزات دریایی بسیار توانمند است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه با تشریح گسترش همکاری های دو سویه ما بین سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: تاکنون تفاهمات خوبی در بخش تولید و تجهیزات بندری داشته ایم و در بخش گردشگری دریایی نیز بنا داریم از تاکسی های دریایی که در مرکز شهید تمجیدی تولید می شود استفاده کنیم.

در پایان این نشست تخصصی اعضای جلسه از توانمندی های مجتمع شهید تمجیدی صنایع دریایی در خصوص تولید و ساخت شناورهای دریایی از نزدیک بازدید کردند.