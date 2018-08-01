به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی مشاغل مزاحم در کرمانشاه وعده ای بود که از سال ۸۹ مصوب شده و از آن زمان تاکنون تلاش‌های مسئولان برای اجرایی شدن این مصوبه راه به جایی نبرده است.



مشاغلی که امروز با گسترش شهر کرمانشاه در دل آن قرار گرفته‌اند و با وجود اینکه جای این مشاغل به دلیل آلایندگی صوتی و ایجاد جلوه‌های بصری نامناسب شهروندان را با مشکلات فراوانی روبرو کرده‌اند و قرار بود این مشاغل در قالب یک شهرک صنفی مشاغل آلاینده به خارج از شهر هدایت شوند که نشد.



اصناف اما آماده‌ نقل مکانند و این در حالی است که مسئولان مدام بر طبل خروج شغل های مزاحم از شهر می کوبند و گفته شده بود که تا پایان سال ۸۹، هزار شغل مزاحم به خارج از شهر هدایت می شوند در صورتی که جا و مکان آینده آنها همچنان بعد از هشت سال در بلاتکلیفی به سر می برد.



فرماندار کرمانشاه درباره آخرین وضعیت انتقال مشاغل آلاینده به خبرنگار مهر گفت: همواره یکی از دغدغه های ما و مدیریت ارشد استان انتقال مشاغلی است که به نوعی در سطح شهر کرمانشاه مشکل زا هستند و به زیبایی سیما و منظر شهر لطمه می زنند که درصدد انتقال این مشاغل به مکان های دیگری هستیم.



از شهرک فروش خودروهای سنگین چه خبر



فضل الله رنجبر افزود: در این میان یکی از برنامه ها ایجاد شهرک خرید و فروش خودروهای سنگین در محل شهرک زاگرس بوده که از طریق اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه و حوزه معاونت اقتصادی استانداری بر اساس تاکیدات استاندار برنامه ریزی های اولیه آن انجام شده و در حال حاضر برای تعیین قیمت و سایر مراحل با همکاری مدیریت شهرکهای صنعتی موضوع در حال پیگیری است.



انتقال نیمه‌تمام پروفیل‌های آلومینیوم به روستای «عمرملی»



رنجبر با اشاره به انتقال پروفیل های آلمینیوم به حوالی روستای عمرملی با همکاری شهرداری در سنوات گذشته گفت: زمین این مکان تهیه شد اما به دلیل سهل انگاری و قصور پیمانکار مربوطه طرح به صورت نیمه تمام رها شد که پس از تنظیم شکواییه و دادخواست در دادگستری و دادسرای عمومی انقلاب حکم محکومیت پیمانکار و مجری صادر و اتحادیه مربوطه در حال پیگیری تعیین تکلیف و ادامه پروژه مذکور است.



وی افزود: با توجه به اینکه این پروژه توسط خود اتحادیه اجرا شده لذا شهرداری، شورای شهر و مقامات محلی آمادگی خود را برای هرگونه حمایت و کمک به تکمیل پروژه به اتاق اصناف اعلام کردند.



اتحادیه‌ها زمین تهیه کنند، ما حمایت می‌کنیم



رنجبر خاطر نشان کرد: چنانچه اتحادیه های صنفی زمین مناسب را در حومه شهر تهیه کنند استانداری، فرمانداری و صنعت و معدن و تجارت و شهردار کرمانشاه از این امر استقبال می کنند و از هرگونه همکاری دریغ نخواهند کرد.



فرماندار کرمانشاه بیان کرد: حمایت از اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف برای انتقال مشاغل آلاینده یا مشاغل پر سر و صدا به خارج شهر کرمانشاه امری ضروری و مهم است.