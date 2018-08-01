روند بررسی سؤال از رئیس جمهور در مجلس/ شرط ورود قوه قضائیه

احمد امیرآبادی در گفتگو با مهر، در خصوص روند بررسی سؤال از رئیس جمهور در صحن مجلس اظهار داشت: رئیس مجلس امروز این سؤال را به رئیس جمهور ارسال می کند و ظرف ۴۸ ساعت باید گزارش آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: رئیس جمهور به مدت یک ماه فرصت دارد تا در مجلس حضور یافته و به سؤالات پاسخ دهد.

وی افزود: تک تک سؤالات رای گیری می شود و چنانچه نمایندگان قانع نشوند، به قوه قضائیه ارسال می شود. قوه قضائیه نیز باید به عملکرد رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون رسیدگی کند.

به گزارش مهر، در جلسه بررسی طرح سؤال از رئیس جمهور تنها شخص رئیس جمهور به مدت یک ساعت فرصت دارد سخنرانی کند.