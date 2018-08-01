تحقق۷۰۰عنوان برنامه طی سال گذشته/تلاش دشمنان برای ناامیدسازی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد خاضع ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: طی سال گذشته ۲۰ مناسبت و برنامه رسمی با تحقق ۷۰۰ عنوان برنامه در استان عملیاتی شد.

خاصع با اشاره به تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تصریح کرد: با تدبیر امام خمینی(ره) شورای هماهنگی تاسیس شد و هدف از تاسیس آن نیز ایجاد هماهنگی و حفظ انسجام منطقی بین دستگاه های فرهنگی و تبلیغی بود.

وی اشاعه فرهنگ دینی و انقلابی، بستر سازی برای برگزاری برنامه ها و ایام و همچنین تحقق توسعه برنامه ها را از دیگر هدفگذاری های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دانست.

خاضع گفت: این شورا نقش مهمی در توسعه ظرفیت های تبلیغی و هماهنگی بهتر برنامه ها داشته است.

خاضع با اشاره به سایر فعالیت های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: نگاه و تفکر ما در شورا فراجناحی و غیر سیاسی است و هدفگذاری ها برای توسعه و دستیابی به اهداف است.

خاضع نگاه حزبی و جناحی به فعالیت ها را یک آسیب دانست و گفت: اگر افراد به همان انداره که به حزب و جناح توجه می کنند به دستیابی به اهداف توسعه ای و رشد همه جانبه و گسترش ظرفیت های انقلاب توجه داشتند، بسیاری از مشکلات امروزی وجود نداشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی گفت: از جمله اهدف برگزاری این برنامه ها ارائه کارنامه درخشان انقلاب در چهار دهه گذشته است.

خاضع تصریح کرد: باید دستاوردها و خدمات انقلاب برای جامعه تبیین شود و این دستاوردها با سالهای قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست و خدمات درخشانی در چهل سال انقلاب اسلامی داشته ایم.

خاضع افزود: این پیشرفت ها در اوج سنگ اندازی، دشمنی و کارشکنی دشمنان رقم خورده است.

خاضع خاطرنشان کرد: دشمنان از ابتدای انقلاب با کارشکنی های متعدد موانع زیادی را در مسیر انقلاب قرار دادند، اما با این همه کارنامه انقلاب درخشان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران ناکارآمد بود، نیازی به دسیسه های مختلف دشمنان برای ضربه زدن به آن وجود نداشت و اقدامات دشمنان نشان از حرکت و رشد انقلاب داشته که دشمنان در حال تلاش برای ضربه زدن به آن هستند.

خاضع عنوان داشت: دشمنان ضعف های کشور را بزرگ کرده و دستاوردها و اقدامات را کوچک جلوه می دهند و با همه امکانات و ابزار به مقابله با جمهوری اسلامی ایران در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب می پردازند.

خاضع با اشاره به فعالیت شورای سیاست گذاری و راهبری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، گفت: شورای سیاست گذاری و راهبری چهلمین سال پیروزی انقلاب در استان شکل گرفته و ذیل آن ۱۲ ‌کارگروه نیز فعالیت می کنند.

خاضع بر تبیین ظرفیت ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید کرد و بیان داشت: دشمنان در حال تلاش برای نا امید سازی مردم و رسیدن به اهداف شوم خود هستند.

خاضع از دیگر اهداف دشمنان را ناامن سازی کشور دانست و خواستار هوشیاری در برابر اقدامات دشمنان شد.

خاضع با اشاره به نزدیکی به روز خبرنگار، تصریح کرد: در دنیای امروز نقش رسانه ها مهم و اثر گذار است و این حوزه در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش محسوسی دارد.

خاضع گفت: رسانه ها مهمترین ابزار دانایی جامعه هستند و در توسعه و پیشرفت هر کشور نیز کارگشا هستند.

وی تنویر افکار عمومی، ایجاد فضای مناسب برای گفتگو و بیان نقدها ی منصفانه را از دیگر کارکردهای رسانه دانست.

خاضع پایبندی به اخلاق و توسعه امنیت جامعه را از ضروریات رسانه دانست و عنوان کرد: ارائه مطالب کارآمد و غیر شعاری در راستای رشد و توسعه نیز در حوزه رسانه مورد تاکید است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: رسانه باید بدون نگاه شخصی واقعیات جامعه را منعکس کند و نگاه کاشناسی شده و عدالت محور به موضوعات داشته باشد.