به گزارش خبرنگار مهر، «حسین محسنی» مدیرمسئوول انتشارات مارلیک دو روز قبل (۷ مرداد) سند مربوط به ساختمان این بنگاه نشر را واگذار کرد و به این ترتیب توقف فعالیت این انتشاراتی باسابقه را اعلام کرد.

وی در این باره عنوان کرد: «دیروز و به هنگام تنظیم و انتقال سند مکان انتشارات مارلیک، بغص در سینه‌ام و اشک در چشممانم حلقه زد، نه به واسطه اینکه ملکی را که می‌شد همواره و حتی برای نسل‌های بعدی به‌عنوان یک پایگاه فرهنگی و هنری محفوظ نگاه داشت، ارزان فروختیم، بلکه به واسطه اینکه سندی انتقال پیدا کرد که قریب ۳۰ سال، بسیاری از بزرگان فرهنگ و ادب و هنر و اندیشه را در این مکان گرد هم آورده بود، تا در شکوفایی فرهنگ و هنر میهنمان ایران، قدمی برداشته باشیم، و اینان از سرچشمه‌های علمی خود در ساختمانی که آجرهای پر قدمت آن بر روی هم می‌لغزید، پهنایی به وسعت ایران را در این خشکسالی‌های پی در پی سیراب می‌کردند».

مدیر انتشارات مارلیک با اشاره به تلاش‌های زیادی که برای حفظ چرخه فعالیت این انتشارات انجام داده است، افزود: «خیلی تلاش کردیم، با لرزش آجرها، این مکان را به‌عنوان میراثی معنوی و گرانبها، به‌عنوان چشمه روان فرهنگ و هنر حفظ کنیم، اما با حمایت‌های مستمر و بی‌دریغ شهرداری و دارایی و بیمه و سازمان آب و ... دامنه نحس خشکسالی، این چشمه را نیز خشکانید. زیرا هیچکس تمایلی به ادامه حیات یک مرکز فرهنگی و هنری نداشت».

محسنی در عین حال تاکید کرد: «انتشارات مارلیک علاوه بر انتقال ملک که روز گذشته انجام شد، در نظر دارد بخش عمده کتاب‌های خود را از طریق نهاد کتابخانه‌ها و با نظر انتشارات مارلیک به کتابخانه‌های سراسر کشور و به ویژه مناطق محروم، اهدا کرده و از این پس دامنه فعالیت خود را محدودتر کند... به امید روزی که واردات کاغذ و اقلام وابسته به نشر از وارادت موز و میوه‌هایی که نامشان را من نیز نمی‌دانم، از اولویت بیشتری برخوردار باشد».

انتشارات «مارلیک» ناشر کتاب‌های تخصصی هنر و کنکور هنر، سال‌های متمادی است که اقدام به تالیف و ترجمه کتاب‌های جامع و تخصصی در زمینه هنر و کنکور هنر کرده است. برخی از عناوین کتاب‌های این ناشر به مراحل نهایی جایزه کتاب سال و برخی دیگر هم به عنوان کتاب برگزیده در جشنواره‌ها مورد تقدیر قرار گرفته است.