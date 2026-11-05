به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز ناحیه یک خرم‌آباد ظهر پنج شنبه با حضور سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

این مراسم با هدف قدردانی از مشارکت و تلاش خیران در ساخت، توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی برگزار شد و نقش‌آفرینی آنان در ارتقای زیرساخت‌های مدارس مورد توجه قرار گرفت.

خیرین مدرسه‌ساز؛ همراهان توسعه فضاهای آموزشی

در این آیین، از اقدامات و خدمات خیرین مدرسه‌ساز در مسیر گسترش فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن امکانات مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان قدردانی شد.

سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: مشارکت خیران در ساخت و توسعه مدارس، از ظرفیت‌های مهم در تقویت زیرساخت‌های آموزشی به شمار می‌رود و همراهی آنان می‌تواند زمینه دسترسی بهتر دانش‌آموزان به محیط‌های آموزشی مناسب را فراهم کند.

تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در آینده آموزش

از دیگر محورهای مورد تأکید سهرابی، اهمیت مشارکت مردمی در توسعه نظام آموزشی و ضرورت همراهی ظرفیت‌های اجتماعی با برنامه‌های آموزش و پرورش بود.

وی نقش خیرین مدرسه‌ساز را فراتر از ساخت فضاهای فیزیکی مدارس دانست و بر تأثیر این اقدامات در ایجاد فرصت‌های بهتر آموزشی و کمک به ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای نسل دانش‌آموز تأکید کرد.

این مراسم با تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز ناحیه یک خرم‌آباد و قدردانی از مشارکت آنان در توسعه فضاهای آموزشی برگزار شد.