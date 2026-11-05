به گزارش خبرنگار مهر، گشت مشترک تیم نظارت و بازرسی امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی شهرستان ازنا روز پنج شنبه با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی و شرکت غله، با هدف بررسی وضعیت فعالیت واحدهای خبازی و نظارت بر رعایت ضوابط صنفی و دستورالعمل‌های تنظیم بازار در سطح شهر برگزار شد.

این گشت نظارتی در راستای کنترل وضعیت عرضه نان، بررسی کیفیت خدمات نانوایی‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام گرفت و طی آن، عملکرد واحدهای خبازی از جنبه‌های مختلف تولید و عرضه نان مورد ارزیابی قرار گرفت.

کیفیت و وزن نان در صدر محورهای بازرسی

بر اساس اعلام مسئولان، در جریان این بازدیدها، کیفیت نان تولیدی، رعایت ساعات پخت، وزن چانه خمیر و وزن نان پخته‌شده از مهم‌ترین شاخص‌های مورد بررسی بازرسان بود.

همچنین وضعیت رعایت ضوابط بهداشتی، برخورداری کارکنان از کارت بهداشت و سلامت، نصب پروانه کسب در معرض دید عموم و نحوه برخورد با مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفت.

بررسی رعایت دستورالعمل‌های تنظیم بازار در نانوایی‌ها

در این گشت مشترک، علاوه بر بررسی عملکرد واحدهای خبازی، دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی مرتبط با تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز برای متصدیان واحدهای صنفی تشریح شد.

هدف از این اقدام، افزایش آگاهی فعالان صنفی نسبت به مقررات، بهبود کیفیت عرضه نان و نظارت بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در فرایند ارائه خدمات عنوان شده است.

ثبت ۲ مورد تخلف در جریان پایش ۲۵ نانوایی

در جریان این گشت مشترک، مجموعاً ۲۵ واحد نانوایی سطح شهر مورد پایش و بررسی قرار گرفت که در نتیجه بازرسی‌ها، ۲ مورد تخلف صنفی ثبت شد.

این بازدیدها در چارچوب برنامه‌های نظارتی کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و با هدف ارتقای کیفیت نان، رعایت ضوابط بهداشتی و صنفی و نظارت بر نحوه خدمات‌رسانی واحدهای خبازی انجام شد.