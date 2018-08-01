۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۵

واکنش وزیر نفت کویت به احتمال بسته شدن تنگه هرمز

وزیر نفت کویت در واکنش به احتمال بسته شدن تنگه هرمز گفت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تدابیری برای شرایط اضطراری آماده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرأی، «بخیت الرشیدی» وزیر برق، آب و نفت کویت در یک نشست خبری در واکنش به سوال یک خبرنگار درباره بسته شدن تنگه هرمز گفت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس طرح های آماده و جایگزینی برای اجرای در صورت وجود شرایط اضطراری دارند.

وی در این نشست خبری همچنین اعلام کرد که کویت امیدوار است با عراق به توافق برسد تا پایان سال جاری بتواند از این کشور گاز وارد کند.

وی همچنین گفت که کویت قرار است ۴ دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت تولید یک میلیون «گالن سلطنتی» (هر گالن برابر با ۴٫۵ لیتر ) در روز به عراق ارسال کند.

در پی تشدید فشارها علیه ایران، حسن روحانی رئیس جمهور در یکی از سخنرانی های خود گفته بود که در صورت ادامه تهدیدهای آمریکا مبنی بر جلوگیری از صادرات نفت ایران، تهران نیز اجازه صادرات نفت از تنگه هرمز به وسیله دیگر کشورهای منطقه را نخواهد داد.

