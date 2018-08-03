تدبیر مسئولان باشگاه استقلال برای جلوگیری از یک شکایت دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، سرور جباروف هافبک فصل گذشته تیم استقلال که پس از اتمام قراردادش با این تیم از آن جدا شد و به تیمی از لیگ قزاقستان پیوست، مبلغ ۱۳۰ هزار دلار از باشگاه استقلال طلبکار است و مترصد فرصت مناسبی است که مطالباتش را از این باشگاه وصول کند.

مسئولین باشگاه استقلال که می دانند در صورت طولانی شدن وصول مطالبات جباروف ممکن است کار به شکایت برسد و اصلا دوست ندارند این اتفاق بیفتد، در صدد رایزنی با این بازیکن و مدیربرنامه های وی هستند تا مطالبات بازیکن سابق شان را طی چند قسط پرداخت کنند. مسئولین باشگاه استقلال تمایل دارند مسالمت آمیز با وی تسویه حساب کنند.