واژگونی زانتیا در محور گچساران یک کشته و دو مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی زانتیا در محور گچساران خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲:۳۰ بامداد پنجشنبه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه خودروی زانتیا در مسیر گچساران، نرسیده به پلیس‌راه، از مسیر منحرف شد و پس از برخورد با گاردریل واژگون شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نزدیک‌ترین کدهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

غفار فرد ادامه داد: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو مصدوم نیز که هوشیار بودند، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند.