  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۷

بهره مندی ۱۳هزار نفر از طرح های تخفیفاتی شبکه آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ارائه تخفیفات شبکه به اعضاء، بیان کرد: تاکنون ۱۳ هزار نفر از خدمات و طرح های تخفیفاتی شبکه آزمایشگاهی بهره برده اند که با افزایش این خدمات، اعضای بیشتری از این خدمات استفاده خواهند کرد.

وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار خدمت در قالب طرح تخفیفاتی به اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی ارائه شده است.

به گفته اسدی‌فرد، در سال جاری نیز با مساعدت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه، طرح‌های تخفیف جدیدی به پژوهشگران و دانشجویان ارایه می شود.

کد خبر 4363292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها