بهره مندی ۱۳هزار نفر از طرح های تخفیفاتی شبکه آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ارائه تخفیفات شبکه به اعضاء، بیان کرد: تاکنون ۱۳ هزار نفر از خدمات و طرح های تخفیفاتی شبکه آزمایشگاهی بهره برده اند که با افزایش این خدمات، اعضای بیشتری از این خدمات استفاده خواهند کرد.

وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار خدمت در قالب طرح تخفیفاتی به اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی ارائه شده است.

به گفته اسدی‌فرد، در سال جاری نیز با مساعدت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه، طرح‌های تخفیف جدیدی به پژوهشگران و دانشجویان ارایه می شود.