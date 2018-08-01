۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۰۳

قاسمی:

هیات ناظر ایرانی سلامت انتخابات در زیمبابوه را تایید کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: از نظر هیات نظارت ایران، انتخابات اخیر در زیمبابوه به صورت آزاد، مسالمت آمیز، منصفانه و در عین حال معتبر برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی با اشاره به جزییات سفر هیات ناظر ایرانی به زیمباوه اظهار داشت: انتخابات پارلمانی، شوراهای محلی و ریاست جمهوری زیمبابوه روز هشتم مرداد ماه جاری در این کشور برگزار شد.

وی درباره دلایل سفر هیات ناظر ایرانی به زیمباوه گفت: به دعوت دولت این کشور، یک هیات از سوی جمهوری اسلامی ایران به منظور نظارت بر حسن اجرای برگزاری انتخابات به آن کشور سفر کرد.

هیات ناظر ایرانی علاوه بر بازدید از تعدادی از مراکز رای‌گیری و همچنین نظارت بر کار شمارش آرا، هیچ گونه تخلفی در جریان برگزاری و شمارش آراء این انتخابات مشاهده نکرد.

قاسمی افزود: از نظر هیات نظارت ایران، انتخابات اخیر در زیمبابوه به صورت آزاد، مسالمت آمیز، منصفانه و در عین حال معتبر برگزار شده است.

کد خبر 4363621
جواد بخشی الموتی

