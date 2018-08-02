ترامپ از رهبر کره‌ شمالی تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: از رئیس کیم جونگ اون برای عمل به حرف هایشان و آغاز فرایند ارسال بقایای اجساد عزیزانمان تشکر می کنم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه افزود: به هیچ عنوان از اینکه شما این اقدام محبت آمیز را انجام داده‌ اید، متعجب نیستم. همچنین از شما بابت نامه فوق‌ العاده‌ تان ممنونم.

وی اضافه کرد: منتظر دیدار شما به زودی هستم.

این در حالیست که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا جمعه هفته گذشته از اینکه «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی که به عهد خود وفا کرد و اجساد بیش از ۵۰ نظامی آمریکایی کشته شده در جنگ کره را به واشنگتن تحویل داد، تمجید و قدردانی کرد.

به گزارش مهر، ترامپ و کیم در نشست سنگاپور که ماه ژوئن برگزار شد، در مورد این موضوع با یکدیگر به توافق رسیدند.

بیش از ۳۵ هزار نظامی آمریکایی در جنگ دو کره کشته شدند و ۷۷۰۰ نفر از نظامیان آمریکایی همچنان در فهرست افراد مفقودالاثر قرار دارند.

کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که مراسم رسمی بازگشت این اجساد به وطن روز یکم آگوست برگزار خواهد شد.