وقتی پای ماشین حساب در میان نیست/ چالش نابغه های کوچک با اعداد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکی از سالن های ورزشی در خیابان حجاب تهران، شاهد حضور متفاوت کودکانی بود که در نیم ساعت مهارت خود در حل معادلات ریاضی به صورت ذهنی را به چالش کشیدند. ۳۲۳ نفر از کودکان سراسر ایران -۱۷۳ دختر و ۱۵۰ پسر- با یکدیگر به رقابت پرداختند و ۷ برگه متفاوت معادلات ریاضی را در سه دقیقه و یک دقیقه و تنها با ابزار چرتکه پر کردند؛ در حالیکه بیش از نیمی از این کودکان حتی دست به چرتکه های خود نزدند. با اینکه این مسابقات به مسابقات «محاسبات ذهنی چرتکه» معروف است اما اکثر کودکان هوشمند ترجیح می دهند با تکان دادن دست و حتی رفتارهای ابتکاری دیگر این معادلات را به صورت ذهنی حل کنند؛ وقت مشاهده این مسابقات می شد تصور کرد فیلمی را روی دور تند گذاشته اند.

امسال ششمین دوره مسابقه «کودکان هوشمند» برگزار شد تا اعضای منتخب تیم ایرانی محاسبات ذهنی چرتکه، برای اعزام به مسابقات جهانی مالزی که دی ماه برگزار می شود، انتخاب شوند. سال گذشته کودکان نابغه ایرانی توانستند رتبه نخست مسابقات ژوهانسبورگ را از آنِ خود کنند و در حالیکه سال گذشته برای نخستین بار به این مسابقات اعزام می شدند، هر ۱۱ کودک ایرانی قهرمان شدند.

در حال حاضر تنها نماینده رسمی انجمن جهانی «پاما» در ایران برای برگزاری مسابقه محاسبات ذهنی، موسسه «کودکان هوشمند» است که ۱۵۰ نمایندگی در کل کشور دارد.

روح‌الله مخبریان مدیرعامل موسسه کودکان هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه این مسابقه گفت: مجموعه کودکان هوشمند بعد از گذشت ۷ سال به نقطه مطلوبی رسدیه است و ما با خانواده کودکان هوشمندی که امروز اینجا حضور دارند دو سال همراه بوده ایم.

وی ادامه داد: امروز شاهد مسابقه بین ۳۲۳ کودک از ۲۳ استان و ۴۳ شهرستان هستیم. استاندارد برگزاری این مسابقه در حد استانداردهای جهانی است و نمایندگان «پاما» از مالزی که میزبان این دوره از مسابقات جهانی هستند نیز امروز میهمان ما هستند. از طرف ما به صورت بورسیه ۴ نفر قهرمانی که امروز در هر ۴ سطح مسابقات مشخص می شوند به این مسابقات اعزام می شوند اما ما ۴۰ سهمیه داریم که پیش بینی من این است هر ۴۰ سهمیه از طرف خانواده ها اعزام بشوند.

مخبریان با اشاره به اینکه مسابقات دیگری نیز با این عنوان در کشور برگزار می شود، بیان کرد: مهم این است خانواده ها بدانند که ما تنها نماینده رسمی پاما هستیم که مقر اصلی اش در تایوان است. استاندارد بودن این مسابقات بسیار مهم است. امروز شما شاهد بودید که بچ ها ۷ برگه امتحانی از آسان تا سخت را پر کردند و خانواده ها باید بدانند در هر آموزشی شرکت نکنند.

وی با تاکید بر اینکه کودکانی که طی این فرایند آموزش می بینند لزوما از ابتدا نابغه نیستند و این عملیات نوعی مهارت آموزی است، اظهار کرد: آموزش محاسبات ذهنی ریاضی یک جور نخبه پروری است. این بچه ها از ابتدا نابغه نبودند. ما به طور کامل با حمایت آموزش و پرورش کار می کنیم و می خواهیم در بلند مدت این نخبه ها را به باشگاه نخبگان معرفی کنیم تا از ظرفیت آنها استفاده شود. در واقع این عملیات روی فعال شدن نیمکره راست بچه ها که مسئول عملیات فضایی و ذهنی است متمرکز است و آن را تقویت می کند که به صورت طبیعی باعث بالارفتن عملکرد مغز می شود.

مخبری گفت: ما کودکان ۵ تا ۱۳ سال را تحت پوشش داریم اما از اول مهرماه جدیدترین آموزش را برای کودکان ۳ تا ۵ سال خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که که متاسفانه والدین تا عنوان نخبه یا نابغه روی کودکانشان می آید، این عنوان را مانند برچسبی روی کودک می گذارند و از او متوقع می شوند، با این چالش چه می کنید، بیان کرد: ما شعارمان این است که این بچه ها با تمرین به این مرحله رسیده اند. خانواده هایی داریم که روزی ۵ ساعت با فرزندانشان کار می کنند و خودشان شاهد هستند که این مهارت با تمرین به دست آمده است. ما این فرهنگ را برای خانواده ها جاانداخته ایم که اگر با فرزندتان کار نکنید او رشد نمی کند. متاسفانه در جریان نخبگی در کشورمان تعاریف تحریف شده و این افراد را موجودات عجیبی که توانمندی ذاتی دارند در نظر می گیرند در حالیکه نخبگی نوعی آموختن مهارت است. ما جریان نخبگی را ایزوله می کنیم و عموما سیستم آموزش کشور ما مهارت پرور نیست. اینجا ما روی صداقت و واقعیت ها بسیار تاکید داریم.